Türkiye oruç süreleri 2024: En uzun ve en kısa oruç hangi illerde tutulacak?
Türkiye genelindeki oruç tutma süreleri, 2024 Ramazan ayının gelişiyle birlikte merak ediliyor. Oruç tutma süreleri, kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe uzuyor. Geçen yıl Türkiye'nin Sinop ilinde 13 saat 56 dakikayla en uzun oruç tutulmuştu. Peki, bu yıl en uzun ve en kısa oruç hangi illerde tutulacak?
2024 Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilk sahura bu gece itibarıyla kalkılacak. Ramazanın ilk günü 6 ilde 13 saat 23 dakika ile en uzun oruç tutulurken, 12 ilde ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak. İşte ayrıntılar.