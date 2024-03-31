Türkiye sandık başında: 32 ilde oy verme işlemi başladı! Oy verme kaçta bitecek? Seçmenler nasıl oy kullanacak?
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. 32 ilde bir saat erkene alınan oy verme işlemi başladı. Yerel seçimlerde, 61 milyondan fazla seçmen yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak. İşte seçim günü ve oy kullanmayla ilgili merak edilen sorulara yanıt...
BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ SEÇMENLER NASIL OY KULLANACAK?
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak.
Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy verebilecek.
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.