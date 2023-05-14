Türkiye sandık başında: Yurttan kareler

2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı.
YSK tarafından belirlenen oy verme saatlerine göre tüm yurtta oy verme saatleri saat 08.00-17.00 olarak uygulanacak.
Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.
Cumhurbaşkanı seçimi pusulasında, kurayla belirlenen sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adı yer alacak. Ancak adaylardan Muharrem İnce, 11 Mayıs'ta adaylıktan çekildiğini açıkladı. Pusulaların basımı ve dağıtımı tamamlandığı için İnce'nin adı pusulada yer almaya devam edecek.
Seçimler için 81 ilde 191 bin 910 sandık kurulurken bu sandıklarda toplam 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak. 28'inci Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Yurt içinde, 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy kullanacak.
İşte yurdun dört bir yanından oy verme işlemlerinden yansıyan diğer kareler...