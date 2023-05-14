Türkiye sandık başında: Yurttan kareler

Seçimler için 81 ilde 191 bin 910 sandık kurulurken bu sandıklarda toplam 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak. 28'inci Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Yurt içinde, 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy kullanacak.