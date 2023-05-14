Türkiye sandık başında: Yurttan kareler

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. İşte yurdun dört bir yanından oy verme işlemlerinden yansıyan kareler...

Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 1

2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 2

YSK tarafından belirlenen oy verme saatlerine göre tüm yurtta oy verme saatleri saat 08.00-17.00 olarak uygulanacak.

Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 3

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.


Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 4

Cumhurbaşkanı seçimi pusulasında, kurayla belirlenen sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adı yer alacak. Ancak adaylardan Muharrem İnce, 11 Mayıs'ta adaylıktan çekildiğini açıkladı. Pusulaların basımı ve dağıtımı tamamlandığı için İnce'nin adı pusulada yer almaya devam edecek.


Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 5

Seçimler için 81 ilde 191 bin 910 sandık kurulurken bu sandıklarda toplam 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak. 28'inci Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Yurt içinde, 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy kullanacak.

Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 6

İşte yurdun dört bir yanından oy verme işlemlerinden yansıyan diğer kareler...

Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 7
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 8




Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 9




Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 10
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 11
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 12
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 13
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 14
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 15
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 16
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 17
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 18
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 19
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 20
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 21
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 22
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 23
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 24
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 25
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 26
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 27
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 28
Türkiye sandık başında: Yurttan kareler - 29
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