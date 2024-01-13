Türkiye şehitlerine ağlıyor: Acı haberler ailelere ulaştı

Fenalaşan aileye sağlık ekiplerince müdahalelerde bulunuldu.

Emine Sayın ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan biri olan ve 27 yaşında olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın bekar olduğu ve ağabeyi Murat Sayın’ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.