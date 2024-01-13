Türkiye şehitlerine ağlıyor: Acı haberler ailelere ulaştı

Kuzey Irak'tan peş peşe gelen acı haberler, şehitlerin baba ocağına ateş düşürdü. Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen ve Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün ailelerine şehadet haberi verildi.

Türkiye şehitlerine ağlıyor: Acı haberler ailelere ulaştı - 1

Kuzey Irak'ta terör örgütünün üs bölgesine sızma girişimi sonucunda çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı 15 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye şehitlerine ağlıyor: Acı haberler ailelere ulaştı - 2

NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) acı haberi Niğde'deki baba ocağına ulaştı.

Şehidin acı haberi, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve beraberindeki askeri heyet tarafından Niğde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde yaşayan baba Cuma ve anne Hatice Batur'a ulaştırıldı.

Türkiye şehitlerine ağlıyor: Acı haberler ailelere ulaştı - 3

Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Batur çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti.

Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen Şehit Batur, memleketindeki törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Türkiye şehitlerine ağlıyor: Acı haberler ailelere ulaştı - 4

ADIYAMAN’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın şehit olması sonrası Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve askeri erkanlar şehidin Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi 903 Sokak içerisindeki baba ocağına gelerek burada şehidin ailesine acı haberi verdi.

Türkiye şehitlerine ağlıyor: Acı haberler ailelere ulaştı - 5

Fenalaşan aileye sağlık ekiplerince müdahalelerde bulunuldu.

Emine Sayın ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan biri olan ve 27 yaşında olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın bekar olduğu ve ağabeyi Murat Sayın’ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Türkiye şehitlerine ağlıyor: Acı haberler ailelere ulaştı - 6

KAHRAMANMARAŞ’A 2 ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit askerlerden ikisinin Kahramanmaraşlı olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi Şerefoğlu mahallesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in baba ocağına acı haberi askeri yetkililer verdi.


Diğer şehit ateşi ise Göksun İlçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in baba ocağına düştü. Yine askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından iki şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kahramanmaraşlı iki şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Türkiye şehitlerine ağlıyor: Acı haberler ailelere ulaştı - 7

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen şehit oldu.

Türkiye şehitlerine ağlıyor: Acı haberler ailelere ulaştı - 8

Üsteğmen Delen'in, memleketi Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan babası Bayram Delen'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi.

2'si kız 4 kardeş olan Şehit Delen'in bekar olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrağı asıldı.

Türkiye şehitlerine ağlıyor: Acı haberler ailelere ulaştı - 9

GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün’ün (28) şehit oldu.

Türkiye şehitlerine ağlıyor: Acı haberler ailelere ulaştı - 10

Gün’ün şehadet haberi, Gaziantep'in Fatih Mahallesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Süleyman Gün ve diğer aile üyeleri acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine akın etti.

Bekar olan Şehit Hakan Gün’ün cenazesi, düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER