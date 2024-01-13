Türkiye şehitlerine ağlıyor: Acı haberler ailelere ulaştı
Kuzey Irak'tan peş peşe gelen acı haberler, şehitlerin baba ocağına ateş düşürdü. Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen ve Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün ailelerine şehadet haberi verildi.
Kuzey Irak'ta terör örgütünün üs bölgesine sızma girişimi sonucunda çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı 15 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.