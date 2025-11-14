Türkiye şehitlerini uğurluyor

Kazada şehit olan en üst rütbeli subay Yarbay Gökhan Korkmaz'dı. Korkmaz aynı zamanda düşen kargo uçağının pilotuydu, bir çocuk babasıydı. Şehidin çocukken en büyük isteği pilot olmaktı, Hava Harp Okulu'nu kazanıp bu hayaline ulaştı. Şehit asker, 4 ay önce de Yarbay rütbesine yükselmişti. Şehidin eşi Türk Hava Yolları'nda kabin amiri olarak görev yapıyordu. Şehidin naaşı 15 Kasım'da İstanbul'da toprağa verilecek.