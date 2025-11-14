Türkiye şehitlerini uğurluyor
14.11.2025 10:33
Son Güncelleme: 14.11.2025 11:21
NTV - Haber Merkezi
Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan 20 asker için ilk tören Ankara'da Mürted Hava Üssü'nde yapıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırına düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu.
Tiflis'e sevk edilen şehit cenazeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A-400 M askeri kargo uçağı ile dün akşam Türkiye'ye getirildi. Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak 2 buçuk saatlik bir yolculuğun ardından Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı.
Cenaze araçlarına alınan şehit cenazeleri konvoy eşliğinde Keçiören'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yaklaşık 40 dakikalık yolculuğun ardından şehit cenazelerini taşıyan konvoy Adli Tıp Kurumu'na ulaştı. Konvoyu Adli Tıp Kurumu önünde yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile karşıladı.
MÜRTED HAVA ÜSSÜ'NDE ASKERİ TÖREN
Şehitler için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende şehit askerlerin isimleri tek tek okundu.
Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri, TSK Komuta Kademesi, Ankara Valisi Vasip Şahin, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Namig İslamzade, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile şehit askerlerin aileleri katıldı.
Şehit cenazeleri buradaki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.
Şehit askerlerin 19'u bugün memleketlerinde düzenlenecek törenlerle toprağa verilecek. Üç şehidin naaşı Ankara'da defnedilecek. Sadece Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenaze töreni 15 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak.
Kazanın nedenine ilişkin kapsamlı incelemeler ise sürüyor.
HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ BURAK İBBİĞİ
Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği 28 yaşındaydı, 5 yıl önce göreve başladığı öğrenilen şehit bekardı, 4 kardeşi vardı. Şehidin naaşı Çorum'da toprağa verilecek.
HAVA İKMAL ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ AHMET YASİR KUYUCU
Şehit Ahmet Kuyucu 25 yaşındaydı ve evliydi. Şehidin Merzifon, 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli olduğu öğrenildi. Şehit askerin naaşı Konya'da toprağa verilecek.
HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ BERKAY KARACA
27 yaşındaki şehit asker Berkay Karaca'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ailesine acı haberi verildi. Şehidin naaşı Kırklareli'nde toprağa verilecek.
HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ AKIN KARAKUŞ
Astsubay Akın Karakuş uçağın bakımından sorumluydu, Amasya Merzifon Hava Üssü'nden göreve gitmişti. Şehidin cenazesi Sakarya'nın Serdivan ilçesinde toprağa verilecek.
HAVA PİLOT ÜSTEĞMEN CÜNEYT KANDEMİR
Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir Kayseri'de görev yapıyordu, 31 yaşındaydı. Şehit asker geçen yıl evlenmişti. Kandemir, Azerbaycan'a gitmeden önce Ankara'da yaşayan babası Adil Kandemir'i ziyaret etmiş, helallik almıştı. Şehidin naaşı Ankara'da defnedilecek.
PİLOT YARBAY GÖKHAN KORKMAZ
Kazada şehit olan en üst rütbeli subay Yarbay Gökhan Korkmaz'dı. Korkmaz aynı zamanda düşen kargo uçağının pilotuydu, bir çocuk babasıydı. Şehidin çocukken en büyük isteği pilot olmaktı, Hava Harp Okulu'nu kazanıp bu hayaline ulaştı. Şehit asker, 4 ay önce de Yarbay rütbesine yükselmişti. Şehidin eşi Türk Hava Yolları'nda kabin amiri olarak görev yapıyordu. Şehidin naaşı 15 Kasım'da İstanbul'da toprağa verilecek.
HAVA ULAŞTIRMA UZMAN ÇAVUŞ CEM DOLAPCİ
Şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Cem Dolapci’nin cenazesinin Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor.
HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ BURAK ÖZKAN
Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan evli ve 2 çocuk babasıydı. Şehit Burak Özkan'ın Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Havuzlu köyü nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.
HAVA ULAŞTIRMA UZMAN ÇAVUŞ EMRE SAYIN
Hava Uzman Çavuş Emre Sayın 40 yaşındaydı, evli ve 3 çocuk babasıydı. Şehidin 3'üncü çocuğunun yaklaşık 2 ay önce doğduğu öğrenildi. Şehit asker Balıkesir'de toprağa verilecek.
HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ EMRAH KURAN
Astsubay Emrah Kuran Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı personeliydi. 37 yaşındaki şehit, 3 çocuk babasıydı. Şehit asker Muğla Milas'ta toprağa verilecek.
HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ HAMDİ ARMAĞAN KAPLAN
İki çocuk babası Hamdi Armağan Kaplan 40 yaşındaydı. Şehit asker Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görev yapıyordu. Şehidin naaşı Amasya'da Gümüşhacıköy ilçe merkezinde toprağa verilecek.
HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ İLHAN ONGAN
Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan 31 yaşındaydı, Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görevliydi. Şehidin naaşı Bilecik'te toprağa verilecek.
HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ ÜMİT İNCE
Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'nin İzmir'in Karabağlar ilçesindeki babaevine haber ulaştı. Şehidin Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor.
HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ NURİ ÖZCAN
Şehit Astsubay Nuri Özcan 54 yaşındaydı, 2 çocuk babasıydı. Şehidin babası Mehmet Özcan, oğlunun mesleğine çok meraklı olduğunu ve çok sevdiğini söyledi. Şehidin cenazesi Karabük'te Çamlık Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra Beşbinevler Şehitler Mezarlığı’na defnedilecek.
HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ RAMAZAN YAĞIZ
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeydi. Şehit Ramazan Yağız'ın, düşen uçağa binmeden sadece birkaç saat önce, 3 yıl önce şehit olan çocukluk arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i sosyal medya hesabında paylaşarak andığı ortaya çıktı.
KÖK HÜCRE BAĞIŞIYLA HAYAT KURTARMIŞ
Şehidin kök hücre bağışçısı olduğu ve 2 yıl önce kök hücrenin nakledildiği bir kanser hastasına hayat verdiği de öğrenildi. Şehit askerin naaşı Bursa'da toprağa verilecek.
HAVA PİLOT BİNBAŞI SERDAR USLU
39 yaşındaki şehit Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görev yapıyordu, baba olmaya hazırlanıyordu. Şehidin eşi Göknur Uslu 7 aylık hamileydi. Şehit asker, 23 Kasım 2023'te İsrail saldırısında yaralanan Gazzeliler'i Türkiye'ye getirmek için Mısır'a görevlendirilen pilottu. Şehidin naaşı Bursa'da toprağa verilecek.
HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ İLKER AYKUT
39 yaşındaki Astsubay İlker Aykut bir çocuk babasıydı. Şehidin Azerbaycan'dan uçağa binmeden önce babası Ünal Aykut'u telefonla arayıp, "Baba biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?" diye sorduğu öğrenildi. Şehidin naaşı Tekirdağ'da toprağa verilecek.
HAVA PİLOT BİNBAŞI NİHAT İLGEN
Aslen Bolulu olan 38 yaşındaki Pilot Binbaşı Nihat İlgen, 3 çocuk babasıydı. Şehit asker Kayseri'de görev yapıyordu. Şehidin eşi Ülkü İlgen'e şehadet haberi verildi. Şehidin cenazesi Kayseri’de defnedilecek.
HAVA UÇAK BAKIM ÜSTEĞMEN EMRE MERCAN
Üsteğmen Emre Mercan 27 yaşındaydı, Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görev yapıyordu, evliydi. Şehidin naaşı Eskişehir'de toprağa verilecek.
HAVA BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ EMRE ALTIOK
Astsubay Emre Altıok 32 yaşındaydı, bir çocuk babasıydı. Şehit asker ikinci kez baba olma heyecanı yaşayacaktı. Acı haber şehidin hamile eşine sağlık personeli eşliğinde verildi. Şehidin cenazesi Samsun'da toprağa verilecek.