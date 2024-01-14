Türkiye şehitlerini uğurluyor | Irak’ın kuzeyinde şehit olan 9 askerden 6’sı bugün defnedilecek
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan 9 askerden 6’sı bugün defnedilecek. Şehitler, Kahramanmaraş, Niğde, Giresun, Ordu, Eskişehir ve Aksaray’da düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak. Irak’ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 9 askerden 3’ü ise dün uğurlanmıştı.
Pençe-Kilit Harekatı’nda üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerin saldırısında şehit olan 9 askerden 6’sı son yolculuğa uğurlanıyor.Şehitler için Kahramanmaraş, Niğde, Giresun, Ordu, Eskişehir ve Aksaray’da tören düzenlenecek.