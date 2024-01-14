Türkiye şehitlerini uğurluyor | Irak’ın kuzeyinde şehit olan 9 askerden 6’sı bugün defnedilecek

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan 9 askerden 6’sı bugün defnedilecek. Şehitler, Kahramanmaraş, Niğde, Giresun, Ordu, Eskişehir ve Aksaray’da düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak. Irak’ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 9 askerden 3’ü ise dün uğurlanmıştı.

Türkiye şehitlerini uğurluyor | Irak’ın kuzeyinde şehit olan 9 askerden 6’sı bugün defnedilecek - 1

Pençe-Kilit Harekatı’nda üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerin saldırısında şehit olan 9 askerden 6’sı son yolculuğa uğurlanıyor.

Şehitler için Kahramanmaraş, Niğde, Giresun, Ordu, Eskişehir ve Aksaray’da tören düzenlenecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye şehitlerini uğurluyor | Irak’ın kuzeyinde şehit olan 9 askerden 6’sı bugün defnedilecek - 2

Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in 7 kardeşi vardı, 1 ağabeyi de askerdi.

Gülmez, memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa veriliyor.

Türkiye şehitlerini uğurluyor | Irak’ın kuzeyinde şehit olan 9 askerden 6’sı bugün defnedilecek - 3

Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu Giresunluydu. Kuzeni Talha Köroğlu da 2008 yılında Şırnak’ta şehit olmuştu.

Köroğlu'nun cenazesi Görele'den uğurlanacak.

Türkiye şehitlerini uğurluyor | Irak’ın kuzeyinde şehit olan 9 askerden 6’sı bugün defnedilecek - 4

Sözleşmeli Er Kemal Batur 23 yaşındaydı, 4 kardeşin en büyüğüydü. O da Niğde’de defnediliyor.

Türkiye şehitlerini uğurluyor | Irak’ın kuzeyinde şehit olan 9 askerden 6’sı bugün defnedilecek - 5

Çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Murat Atar ise Orduluydu. 22 yaşındaki şehit, 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başlamıştı.

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın cenazesi, memleketi Ordu’nun Ünye ilçesindeki İkizce Merkez Camiinde yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek tören ve kılınacak cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi Kabakkeriş mevkisinde bulunan aile mezarlığında toprağa verilecek.

Türkiye şehitlerini uğurluyor | Irak’ın kuzeyinde şehit olan 9 askerden 6’sı bugün defnedilecek - 6

Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin için Eskişehir’de tören var. 27 yaşındaki asker, ailenin 3 çocuğundan en küçüğüydü.

Türkiye şehitlerini uğurluyor | Irak’ın kuzeyinde şehit olan 9 askerden 6’sı bugün defnedilecek - 7

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, 31 yaşındaydı, 3 kardeşi vardı. Şehit asker, ikindide Aksaray’da toprağa verilecek.

Türkiye şehitlerini uğurluyor | Irak’ın kuzeyinde şehit olan 9 askerden 6’sı bugün defnedilecek - 8

Irak’ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 9 askerden 3’ü ise dün uğurlanmıştı.

Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir Kahramanmaraş’ta, Uzman Çavuş Hakan Gün Gaziantep’te, Uzman Çavuş Serkan Sayin Adıyaman’da defnedilmişti.
DAHA FAZLA GÖSTER