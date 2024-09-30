Türkiye semalarında görüntülendi: Bu kuyruklu yıldız 80 bin yılda bir ortaya çıkıyor!
Bilim insanlarına göre 80 bin yıl sonra ilk kez çıplak gözle görülebilecek olan C/2023 A3 kuyruklu yıldız, Türkiye’de gökyüzünde görülmeye başlandı. Astrofotoğrafçılar hayatları boyuna bir kez şahit olacakları bu doğa olayını görüntüleyebilmek için gece boyunca nöbet tuttu.
Bilim insanları tarafından 2023 yılı Ocak ayında keşfedildiği günden beri gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, Türkiye semalarında görülmeye başlandı.