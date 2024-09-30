Türkiye semalarında görüntülendi: Bu kuyruklu yıldız 80 bin yılda bir ortaya çıkıyor!

Bilim insanlarına göre 80 bin yıl sonra ilk kez çıplak gözle görülebilecek olan C/2023 A3 kuyruklu yıldız, Türkiye’de gökyüzünde görülmeye başlandı. Astrofotoğrafçılar hayatları boyuna bir kez şahit olacakları bu doğa olayını görüntüleyebilmek için gece boyunca nöbet tuttu.

Türkiye semalarında görüntülendi: Bu kuyruklu yıldız 80 bin yılda bir ortaya çıkıyor! - 1

Bilim insanları tarafından 2023 yılı Ocak ayında keşfedildiği günden beri gökyüzü meraklılarının  heyecanla beklediği C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, Türkiye semalarında görülmeye başlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye semalarında görüntülendi: Bu kuyruklu yıldız 80 bin yılda bir ortaya çıkıyor! - 2

ÇIPLAK GÖZLE İZLENEBİLECEK

Yaklaşık 80 bin yıllık yörünge periyodu hesaplanan C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, Cuma gününden itibaren gün doğumundan önce doğu ufkunda dürbün ve teleskoplarla gözlemlense de Güneş’e çok fazla yakın olması nedeniyle birkaç gün sonra tekrar çıplak gözle izlenebilecek.

Türkiye semalarında görüntülendi: Bu kuyruklu yıldız 80 bin yılda bir ortaya çıkıyor! - 3

PARÇALANMA İHTİMALİ BULUNUYOR

Ayrıca bazı bilim insanlarının öngörülerine göre 8-13 Ekim tarihinde Güneş’e en yakın konumuna gelecek olan kuyruklu yıldızın Güneş’in sıcaklığı ve Güneş rüzgarları nedeniyle çok fazla ısınıp parçalanma ihtimali de bulunuyor.

Türkiye semalarında görüntülendi: Bu kuyruklu yıldız 80 bin yılda bir ortaya çıkıyor! - 4

PARÇALANMAZ İSE NE OLACAK?

Ancak kuyruklu yıldız parçalanmaz ise sonrasında Ekim ayı ortasından itibaren günbatımından sonra batı ufkunda tekrar gözlemlenecek.

Türkiye semalarında görüntülendi: Bu kuyruklu yıldız 80 bin yılda bir ortaya çıkıyor! - 5

GÖRMEK İÇİN NÖBET TUTTULAR

Geçen yıl keşfedilen ve dört sabah boyunca gün doğmadan hemen önce gözlemlenen C/2023 A3 kuyruklu yıldızı, hızla Dünya’ya yaklaştığı anlara tanıklık etmek isteyen Astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu ve arkadaşı Sinan Kendirci, hayatları boyunca bir kez şahit olacakları bu doğa olayını görüntüleyebilmek için gece boyunca Kastamonu’da nöbet tuttu.

Türkiye semalarında görüntülendi: Bu kuyruklu yıldız 80 bin yılda bir ortaya çıkıyor! - 6

Işık kirliliği olmayan bölgelerden dürbün veya küçük bir teleskopla dahi seyredilebilen kuyruklu yıldızı çekebilmek için saatler öncesinde hazırlıklarını yapan Astrofotoğrafçı ve arkadaşı verilen koordinatları teleskopa girerek kuyruklu yıldızı incelediler.

Türkiye semalarında görüntülendi: Bu kuyruklu yıldız 80 bin yılda bir ortaya çıkıyor! - 7

Çıplak göz ile göremediklerini belirten Helvacıoğlu "Şu anda bu kuyruklu yıldızı ülkemizde ilk çeken astrofotoğrafçılardan birisi olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Türkiye semalarında görüntülendi: Bu kuyruklu yıldız 80 bin yılda bir ortaya çıkıyor! - 8
Türkiye semalarında görüntülendi: Bu kuyruklu yıldız 80 bin yılda bir ortaya çıkıyor! - 9
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