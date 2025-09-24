Türkiye Sinema Festivali başlıyor! Sinema Festivali hangi illerde olacak, bilet fiyatı ne kadar?

Türkiye Sinema Festivali bu hafta sonu gerçekleşiyor. Her yaştan izleyici kitlesine hitap edebilecek yerli ve yabancı filmler, 27-28 Eylül günlerinde sinema salonlarında olacak. Yeni vizyona giren veya yeniden gösterime sokulan filmler iki gün boyunca 80 ilin salonlarında izlenebilecek. İşte, 2025 Sinema Festivali gösterimdeki filmler...



Sinema Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, biletlerin her kesime 80 TL olacağını duyurdu. Festivalle 80 şehir ve 1500 salonda indirimli fiyatlarla filmler izlenebilecek. Peki, Sinem Festivali bileti ne kadar, hangi filmler var?



SİNEMA FESTİVALİ NE ZAMAN?

Türkiye Sinema Festivali 27-28 Eylül tarihlerinde 80 ilde olacak. Festival kapsamında biletler herkese 80 TL olacak. Ancak henüz biletler satışa çıkmadı. Satış kanalları sinemafestivali.com adresinden duyurulacak.



Yerli ve yabancı filmler, festival kapsamına beyazperde de olacak. İşte, o filmlerden bazıları:

Korku Seansı 4
Demon Slayer: Kimetsu
Oflu Hoca
Kamos
Gündüz Apollon Gece Athena
Tafiti - Across the Desert
Sevince
Zifir
Gabby'nin Hayal Evi: Film
Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip
Rafadan Tayfa: Kapadokya
Sihirli Annem: Hepimiz Birimiz
Kardeş Takımı 2
Aşk Sadece Bir An
Eltilerin Savaşı
Arif v 216
Siccin 8
Hüddam 5: Zuhur
Ballerina
Vizontele

