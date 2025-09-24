Türkiye Sinema Festivali başlıyor! Sinema Festivali hangi illerde olacak, bilet fiyatı ne kadar?

Sinema Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, biletlerin her kesime 80 TL olacağını duyurdu. Festivalle 80 şehir ve 1500 salonda indirimli fiyatlarla filmler izlenebilecek. Peki, Sinem Festivali bileti ne kadar, hangi filmler var?