Türkiye Sinema Festivali başlıyor! Sinema Festivali hangi illerde olacak, bilet fiyatı ne kadar?
Türkiye Sinema Festivali bu hafta sonu gerçekleşiyor. Her yaştan izleyici kitlesine hitap edebilecek yerli ve yabancı filmler, 27-28 Eylül günlerinde sinema salonlarında olacak. Yeni vizyona giren veya yeniden gösterime sokulan filmler iki gün boyunca 80 ilin salonlarında izlenebilecek. İşte, 2025 Sinema Festivali gösterimdeki filmler...
Sinema Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, biletlerin her kesime 80 TL olacağını duyurdu. Festivalle 80 şehir ve 1500 salonda indirimli fiyatlarla filmler izlenebilecek. Peki, Sinem Festivali bileti ne kadar, hangi filmler var?