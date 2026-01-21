Türkiye sınırında yakalandı. 700 kilo esrarı kontrplakların arasında gizlemişler
21.01.2026 10:08
İHA
Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen bir TIR'da kontrplaklar arasına gizlenen 700 kilo esrar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 5,5 milyon euro.
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen TIR, Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Noktası'nda durduruldu.
Yapılan kontrollerde, uyuşturucunun kontrplaklar arasına gizlendiği belirlendi. TIR sürücüsünün Bulgaristan'dan Türkiye'ye transit olarak 12 palet doğal kontrplak taşıdığına dair belgeleri ibraz ettiği öğrenildi.
X-RAY KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKTI
Gümrük müfettişlerince X-ray'de yapılan detaylı incelemede, ahşap levhalarla kaplı dört paletin içinde toplam bin 186 paket tespit edildi. Paketlerin, beyan edilen ahşap levhaların içine gizlendiği belirlendi.
Sahada yapılan uyuşturucu testlerinde, paketlerdeki maddenin esrar olduğu kesinleşti.
Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 5,5 milyon euroyu aştığı belirtilirken, olayla ilgili Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı.