Türkiye sınırında yakalandı. 700 kilo esrarı kontrplakların arasında gizlemişler

21.01.2026 10:08

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen bir TIR'da kontrplaklar arasına gizlenen 700 kilo esrar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 5,5 milyon euro.

Türkiye sınırında yakalandı. 700 kilo esrarı kontrplakların arasında gizlemişler
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen TIR, Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Noktası'nda durduruldu.

Türkiye sınırında yakalandı. 700 kilo esrarı kontrplakların arasında gizlemişler 1
Yapılan kontrollerde, uyuşturucunun kontrplaklar arasına gizlendiği belirlendi. TIR sürücüsünün Bulgaristan'dan Türkiye'ye transit olarak 12 palet doğal kontrplak taşıdığına dair belgeleri ibraz ettiği öğrenildi.

X-RAY KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKTI

 

Gümrük müfettişlerince X-ray'de yapılan detaylı incelemede, ahşap levhalarla kaplı dört paletin içinde toplam bin 186 paket tespit edildi. Paketlerin, beyan edilen ahşap levhaların içine gizlendiği belirlendi.

Türkiye sınırında yakalandı. 700 kilo esrarı kontrplakların arasında gizlemişler 3
Sahada yapılan uyuşturucu testlerinde, paketlerdeki maddenin esrar olduğu kesinleşti.

Türkiye sınırında yakalandı. 700 kilo esrarı kontrplakların arasında gizlemişler 4
Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 5,5 milyon euroyu aştığı belirtilirken, olayla ilgili Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı.