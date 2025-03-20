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Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altında: 33 il için sarı uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisi devam ediyor. İstanbul'da bugün de yağmurlu havanın sürmesi beklenirken, birçok ilde ise kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 33 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altında: 33 il için sarı uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Birkaç gündür yaz sıcaklarının yerini alan dondurucu kış soğuklarının etkisi bugün de devam edecek. 

İstanbul'da yağışlı havanın etkili olması öngürülüyor.

Birçok ilde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altında: 33 il için sarı uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

33 İLE SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 33 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Adana hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altında: 33 il için sarı uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

BUZLANMA VE ZİRAİ DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altında: 33 il için sarı uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

BUGÜN HAVA NASIL?

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altında: 33 il için sarı uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altında: 33 il için sarı uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altında: 33 il için sarı uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altında: 33 il için sarı uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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