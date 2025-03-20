Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altında: 33 il için sarı uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)
Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisi devam ediyor. İstanbul'da bugün de yağmurlu havanın sürmesi beklenirken, birçok ilde ise kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 33 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Birkaç gündür yaz sıcaklarının yerini alan dondurucu kış soğuklarının etkisi bugün de devam edecek.
İstanbul'da yağışlı havanın etkili olması öngürülüyor.
Birçok ilde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.