Türki̇ye soğuk havanın etkisinde: İstanbul'da sıcaklık 5 dereceye düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul dahil birçok il için sarı kodlu uyarı verildi. Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da cumartesi̇ hava yi̇ne yağmurlu ve rüzgarlı, hissedilen sıcaklık 5 dereceye düşecek. Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara'da bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Muğla, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.