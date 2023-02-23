Türkiye son 22 yılın en düşük ocak yağışını aldı

Ocak ayında en fazla yağış metrekareye 145 kilogramla Antalya, en az yağış 4,7 kilogramla Kars'a düştü. Normallerine göre yağışlarda en fazla azalma yüzde 87 ile Çankırı, en fazla artış ise yüzde 31 ile Burdur'da kaydedildi.