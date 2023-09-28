Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı kuraları ne zaman? Kura tarihleri açıklandı
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ekim ayında 3 il için toplam 2 bin işçi alımı yapacağını duyurmuş, başvuru sürecinin ayrıntılarını paylaşmıştı. Başvuru süresinin dolmasına kısa bir süre kalması nedeniyle gözler kura tarihine çevrildi. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı kuraları ne zaman?
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), yeraltı "pano-ayak üretim işçiliği" sanatında çalıştırılmak üzere daimi işçi statüsünde 2 bin kişi istihdam edecek. 18 yaşını tamamlamış ve 32 yaşından gün almamış vatandaşlar, 29 Eylül 2023 saat 23.59'a kadar TTK işçi alımı için başvuruda bulunabilecekler.