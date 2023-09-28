Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı kuraları ne zaman? Kura tarihleri açıklandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), yeraltı "pano-ayak üretim işçiliği" sanatında çalıştırılmak üzere daimi işçi statüsünde 2 bin kişi istihdam edecek. 18 yaşını tamamlamış ve 32 yaşından gün almamış vatandaşlar, 29 Eylül 2023 saat 23.59'a kadar TTK işçi alımı için başvuruda bulunabilecekler.