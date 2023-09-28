Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı kuraları ne zaman? Kura tarihleri açıklandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ekim ayında 3 il için toplam 2 bin işçi alımı yapacağını duyurmuş, başvuru sürecinin ayrıntılarını paylaşmıştı. Başvuru süresinin dolmasına kısa bir süre kalması nedeniyle gözler kura tarihine çevrildi. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı kuraları ne zaman?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı kuraları ne zaman? Kura tarihleri açıklandı - 1

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), yeraltı "pano-ayak üretim işçiliği" sanatında çalıştırılmak üzere daimi işçi statüsünde 2 bin kişi istihdam edecek. 18 yaşını tamamlamış ve 32 yaşından gün almamış vatandaşlar, 29 Eylül 2023 saat 23.59'a kadar TTK işçi alımı için başvuruda bulunabilecekler.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı kuraları ne zaman? Kura tarihleri açıklandı - 2

ALIMLAR KURA YÖNTEMİYLE YAPILACAK

Başvuru süreci ardından değerlendirmeler tamamlanacak, söz konusu şartları taşıyan adaylar arasından kura yöntemiyle alımlar gerçekleştirilecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı kuraları ne zaman? Kura tarihleri açıklandı - 3

KURA TARİHİ

Kura çekimi 13 Ekim Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştirilecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı kuraları ne zaman? Kura tarihleri açıklandı - 4

Noter kurası sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan gerekli şartları sağlayamayanlar yerine sırasıyla yedek adaylar çağırılacak.

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