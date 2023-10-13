TTK kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak kurası gerçekleştirildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2 bin işçi alımı kura süreciyle ilgili ayrıntılar geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak kurası 13 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TTK'ye 2 bin yeni işçi alımına ilişkin düzenlenen kura çekimi törenine katıldı. Peki, TTK kura sonucu ve isim listesi nasıl öğrenilir?

TTK kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak kurası gerçekleştirildi - 1

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1.500'ü Zonguldak, 400'ü Bartın ve 100'ü Karabük olmak üzere toplamda 2 bin işçi alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı.  Zonguldak TTK 1.500 işçi alımı kura çekimi 13 Ekim Cuma günü Bahçelievler Zomguldak Site Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

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TTK kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak kurası gerçekleştirildi - 2

KURA ÇEKİMİ CANLI OLARAK YAYIMLANDI

TTK işçi alımı kura çekim töreni, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak paylaşıldı. Elektronik kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan ASIL ve YEDEK adayların isim listesi http://www.taskomuru.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

KURA ÇEKİM TÖRENİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TTK kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak kurası gerçekleştirildi - 3

BAKAN ALPARSLAN BAYRAKTAR'IN AÇIKLAMALARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TTK'ye 2 bin yeni işçi alımına ilişkin Zonguldak Site Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi töreninde konuştu.

Türkiye'de madenlerde yaklaşık 150 bin insanın çalıştığını belirten Bayraktar, yeni maden sahalarını üretime açarak 10 binlerce yeni istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

TTK kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak kurası gerçekleştirildi - 4

Bayraktar, madenciliğin 'ekmeğini taştan çıkarmak' ifadesinin en somut örneği olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Alın teriyle rızkını helal yoldan kazanan madencilerimizin haklarını korumak, onların en güvenli şartlarda çalışmalarını sağlamak da bizim en büyük görevlerimizden bir tanesidir. Son yıllarda bu kapsamda yaptığımız çalışmalar da madenci kardeşlerimizin emeğine duyduğumuz saygının bir göstergesidir. İlk etapta Zonguldak'tan 1500 madencimizi daha TTK ailesine katmış olacağız. Önümüzdeki hafta ise Bartın için 400, Karabük Yenice ilçesi için ise 100 madencimizin daha kura çekimini bu iki şehrimizde sonuçlandıracağız."

TTK kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak kurası gerçekleştirildi - 5

BARTIN VE KARABÜK KURALARI HAKKINDA

Bartın ve Karabük kura çekimleri ise 20 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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