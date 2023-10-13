TTK kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak kurası gerçekleştirildi
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2 bin işçi alımı kura süreciyle ilgili ayrıntılar geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak kurası 13 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TTK'ye 2 bin yeni işçi alımına ilişkin düzenlenen kura çekimi törenine katıldı. Peki, TTK kura sonucu ve isim listesi nasıl öğrenilir?
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1.500'ü Zonguldak, 400'ü Bartın ve 100'ü Karabük olmak üzere toplamda 2 bin işçi alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Zonguldak TTK 1.500 işçi alımı kura çekimi 13 Ekim Cuma günü Bahçelievler Zomguldak Site Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.