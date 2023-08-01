Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçi alımında süreç başlıyor: Başvurular ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bünyesinde istihdam etmek üzere 2 bin işçi alımı gerçekleştirecek. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, işçi alımı başvuruları için yakın bir zamanı işaret etti. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçi alımı için başvurular ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?
Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda 2 bin işçi alımının süreci Ağustos ayında başlayacak. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, alınacak 2 bin işçinin üretimin artmasına katkı sağlayacağını ifade etti.