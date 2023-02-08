Türkiye tek yürek oldu | Deprem bölgesine yardım seferberliği sürüyor

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
İki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ederken Türkiye'nin her yerinden de deprem mağdurları için yardım seferberliği sürüyor.
Bölgeye uzman personel ve iş makinesi gönderilmeye devam ederken, toplanan yardım miktarı da hızla artıyor.
İşte deprem bölgesi için yardım seferberliği...
Edirne'de düzenlenen kurslarda kadınlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenlere destek amacıyla kıyafet hazırlıyor.
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ve öğretmenler tarafından üretilen 15 bin ekmek ile kahvaltılık ürünler, deprem bölgesine gönderiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi, 48 araç ve 822 personelini daha deprem bölgesine gönderdi.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor. Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Mimar Sinan Spor Salonu'nda yardım kampanyası sürüyor.
İstanbul'da deprem bölgesine gidecek yardımların toplandığı Bayrampaşa Semih Erden Spor Salonu'nda da hareketli saatler yaşanıyor.
Deprem bölgesine gidecek yardımların toplandığı spor salonuna gelen 7 ve 9 yaşındaki iki kız arkadaş, koli bantlayıp ekiplere yardım etti.
Erzincan'da, Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 91 personel, çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi.
Çanakkale Belediyesi bölgeye 4 kamyon ile bir kamyonet yardım malzemesi gönderildi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde hazırlanan 1 tır yardım malzemesi yola çıktı.
Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına bağışta bulunmaya devam ediyor. Trabzon'da vatandaşlar yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan "Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi"ne vatandaşlar yardım ulaştırdı.
Burdur'dan arama kurtarma, yardım ve sağlık alanında görev alacak gönüllü 200 öğretmen ile 148 sağlık personeli, bölgeye hareket etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da 400 kişilik çadır kurarak, mobil aşeviyle de yemek dağıtımına başladı. Öte yandan Aksu ilçesinden 3 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.
Sakarya'da Hendek Belediyesi personeli ve gönüllü 27 iş makinesi operatörünü deprem bölgesine gönderdi. Ayrıca iş makinesi ve konteyner evleri taşıyan araçlar Hendek'ten yola çıktı.
Deprem bölgelerine ikmal ve yardım malzemelerini ulaştırmak için İstanbul'dan yola çıkan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, Çanakkale'ye geldi.
Kocaeli'de Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi personeli, deprem bölgesine giyim, ısıtıcı, battaniye, çocuk maması, temizlik maddeleri ve gıda yardımı topladı.