Yaşam destek sisteminin ise astronotların uzayda kalmasını sağlayan sistemler olduğu belirtildi.



Paylaşımda, MESSAGE kelimesiyle ilgili, (Microgravity Experiments on on the Space Station to Study Aging Efect) Uzay İstasyonu'nda Yapılan Mikrogravity Deneyleriyle Yaşlanma Etkilerini İncelemek anlamına geldiği ve bu terimin deneyin adını ve amacını temsil ettiği bilgisi verildi.