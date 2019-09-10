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Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak hava tatbikatı: TurAZ Kartalı 2019

Anadolu Ajansı

Azerbaycan ve Türk hava kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği TurAz Kartalı 2019 tatbikatı devam ediyor.

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    İki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamında 2 Eylül'de başlayan tatbikatın bugünkü bölümünde Azerbaycan ordusuna ait Mig-29 ve Su-25 uçakları ile Türk F-16'ları önleme, himaye ve taarruz görevleri icra etti.

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    Pilotların hazırlanması, uçakların havalanması ve inişi basın mensuplarınca görüntülendi. 

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    Tatbikatın Azerbaycanlı Koordinatörü Albay Faik Aliyev, yaptığı açıklamada, tatbikatla iki kardeş ülkenin hava kuvvetlerinin gerektiğinde ortak hareket etmeye hazır olmalarının amaçlandığını söyledi.

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    Tatbikatların büyük önem taşıdığını dile getiren Aliyev, " 'Hava-yer' ve 'hava-hava' görevleri icra ediyoruz. Tatbikat çok başarılı. İki ülkenin uçaklarının havada ortak görev icra etmesi bizim için bir şans." dedi. 

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    Tatbikatta iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş uçaklarıyla CASA nakliye uçağı, Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alıyor.

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    Pakistan Hava Kuvvetleri temsilcilerinin de gözlemci olarak yer aldığı tatbikat 16 Eylül'e kadar sürecek.

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