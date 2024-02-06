Türkiye ve Cibuti ilişkilerinde yeni rota "Alternatif Ulaşım" hedefi

ALTERNATİFLER ÜZERİNDE BERABER ÇALIŞMALIYIZ

Uraloğlu, Türkiye'nin ve Cibuti’nin stratejik bir konumu olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

“Beraber yapacağımız ortaklık iş birliğimiz bütün ülkelere, bütün coğrafyaya yayılacak. Bugün Kızıldeniz'de ve Süveyş Kanalı’nda yaşanan sıkıntılar var. Bir anda hiç hesapta olmayan bir ortam gelişti. Onun için alternatifler üzerinde de mutlaka beraberce çalışmamız gerekir. Alternatif ulaşım yolları diğer ulaşım yollarından, diğer ticaret yollarından yük alması gerekmiyor artan yeni yükleri alması yeterli olacak. Dolayısıyla alternatifleri arttırmamızda fayda var.” dedi.

Uraloğlu, iki ülkenin ticaret hacmine dikkati çekerek, var olan potansiyelin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’nin sömürgeci bir ülke olmadığının altını çizen Uraloğlu, “Kimse de bizi sömürememiş dolayısıyla bizim bütün ilişkilerimiz karşılıklı çıkar ve kazan kazan politikasına dayanmaktadır. Bu anlamda da Cibuti'yle bu süreçte daha hızlı ilişkiler sürdüreceğimize inanıyorum.” diye konuştu.



ÇİFTE VERGİLENDİRME UYGULAMASI KALDIRILMALI

Uraloğlu, Türk firmaların bütün Afrika'da yaklaşık 10 milyar dolara yakın bir yatırım yaptığını vurguladı.

Bütün Afrika’da Türk firmaların gerçekleştirdiği işlerin tutarının yaklaşık 87 milyar dolar olduğunu dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Cibuti’ye baktığımızda bu rakam daha mütevazı. 21 projeyle yaklaşık 206milyon dolarlık bir proje gerçekleştirmişiz. Demek ki burada daha ciddi mesafe almamız gerekir. Ve bunun önündeki en büyük aşılması gereken problemin de mutlaka yatırımcılarımızın karşılıklı işlemlerinin hız şekilde nihayetlendirilmesi noktasında olacaktır.”

Uraloğlu, Türkiye’nin Cibuti’de enerji ve madencilik alanında güzel işler yapabileceğini belirterek, iki ülke arasında uygulanan çifte vergilendirme uygulamasının kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi.