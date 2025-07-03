Türkiye yangın haritası 3 Temmuz: Hangi illerde yangın devam ediyor?

3 Temmuz 2025 tarihli Türkiye yangın haritası, birçok ilde etkisini sürdüren orman yangınlarını gözler önüne seriyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde artan sıcaklıklar ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangınlar hızla yayılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile AFAD ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen bazı bölgelerde alevler henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Vatandaşlar, yangınların hangi illerde devam ettiğini ve son durumun ne olduğunu merak ediyor. İşte 3 Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye genelindeki yangınlara dair güncel gelişmeler ve detaylar…

Türkiye yangın haritası 3 Temmuz: Hangi illerde yangın devam ediyor? - 1

Türkiye, Temmuz ayının ilk günlerinde yeniden orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcak hava dalgası, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle birçok noktada yangınlar çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile AFAD ekiplerinin karadan ve havadan yoğun müdahalesi sürerken, bazı bölgelerde alevlerin yerleşim alanlarına yaklaştığı bildirildi.

İzmir, Manisa, Hatay ve Adana başta olmak üzere çok sayıda ilde aktif yangınlar bulunuyor. Bazı mahallelerde tedbir amaçlı tahliyeler gerçekleştirilirken, ekipler yangınları kontrol altına almak için 24 saat esasına göre çalışıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye yangın haritası 3 Temmuz: Hangi illerde yangın devam ediyor? - 2

TÜRKİYE YANGIN HARİTASI

Yangınların yol açtığı tahribatı ve müdahale edilen alanları anlık olarak görmek için, afetharitasi.org adresinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Türkiye yangın haritası 3 Temmuz: Hangi illerde yangın devam ediyor? - 3

Yangınların coğrafi konumu, büyüklüğü ve müdahale süreci gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. Haritayı düzenli takip ederek, kendi güvenliğinizi sağlama ve müdahale koordinasyonuna destek olabilirsiniz.

Türkiye yangın haritası 3 Temmuz: Hangi illerde yangın devam ediyor? - 4

HANGİ İLLERDE YANGIN DEVAM EDİYOR?

İzmir'in Çeşme, Kütahya'nın Gediz ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

ÇEŞME

İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına karadan müdahale ediliyor. Havanın kararmasıyla ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Bölgede şiddetini artıran rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

İzmir-Çeşme kara yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatılırken, alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaştı.

Yangın Kutlu Aktaş Barajı'na doğru ilerlemesini sürdürüyor.

Türkiye yangın haritası 3 Temmuz: Hangi illerde yangın devam ediyor? - 5

3 MAHALLE BOŞALTILDI

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 3 mahallenin boşaltıldığını bildirdi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Elban, Germiyan Mahallesi yakınlarında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının Ildır Mahallesi'nde ziraat alanında başladığını ve saatte 85 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldığını belirtti.



Türkiye yangın haritası 3 Temmuz: Hangi illerde yangın devam ediyor? - 6

KÜTAHYA'DA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Yenikent beldesi ile Hamzabey Mahallesi arasındaki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekili tarım arazilerine de sıçrayan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Türkiye yangın haritası 3 Temmuz: Hangi illerde yangın devam ediyor? - 7

BURSA KEMALPAŞA'DA YANGIN DEVAM EDİYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, Mustafakemalpaşa'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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