Türkiye yangın haritası 3 Temmuz: Hangi illerde yangın devam ediyor?

Türkiye, Temmuz ayının ilk günlerinde yeniden orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcak hava dalgası, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle birçok noktada yangınlar çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile AFAD ekiplerinin karadan ve havadan yoğun müdahalesi sürerken, bazı bölgelerde alevlerin yerleşim alanlarına yaklaştığı bildirildi.



İzmir, Manisa, Hatay ve Adana başta olmak üzere çok sayıda ilde aktif yangınlar bulunuyor. Bazı mahallelerde tedbir amaçlı tahliyeler gerçekleştirilirken, ekipler yangınları kontrol altına almak için 24 saat esasına göre çalışıyor.