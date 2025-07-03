Türkiye yangın haritası 3 Temmuz: Hangi illerde yangın devam ediyor?
3 Temmuz 2025 tarihli Türkiye yangın haritası, birçok ilde etkisini sürdüren orman yangınlarını gözler önüne seriyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde artan sıcaklıklar ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangınlar hızla yayılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile AFAD ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen bazı bölgelerde alevler henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Vatandaşlar, yangınların hangi illerde devam ettiğini ve son durumun ne olduğunu merak ediyor. İşte 3 Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye genelindeki yangınlara dair güncel gelişmeler ve detaylar…
Türkiye, Temmuz ayının ilk günlerinde yeniden orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcak hava dalgası, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle birçok noktada yangınlar çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile AFAD ekiplerinin karadan ve havadan yoğun müdahalesi sürerken, bazı bölgelerde alevlerin yerleşim alanlarına yaklaştığı bildirildi.
İzmir, Manisa, Hatay ve Adana başta olmak üzere çok sayıda ilde aktif yangınlar bulunuyor. Bazı mahallelerde tedbir amaçlı tahliyeler gerçekleştirilirken, ekipler yangınları kontrol altına almak için 24 saat esasına göre çalışıyor.