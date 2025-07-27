Türkiye yangın risk haritası 2025: (GÜNCEL) Hangi illerde yangın riski var? İşte, yangın riski yüksek olan iller

Türkiye’de yangın riski haritasına göre en düşük riskli iller arasında Ordu, Trabzon gibi bölgeler yer alıyor. En yüksek riskli iller arasında ise haritaya göre Şanlıurfa, Mardin, Şırnak bulunuyor. Haritada iller risk gruplarına göre çok düşük, düşük, orta, yüksek, çok yüksek ve aşırı olarak ayrılıyor. Türkiye’de bazı illerde orman yangını sebebiyle önlemler alınmaya devam ediyor. Hazırlanan harita sadece değerlendirme değil, yangına karşı hazırlıklı olunması gerektiğine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulunuyor. Peki Hangi illerde yangın riski var? İşte, yangın riskinin en yüksek ve en az olduğu iller…