Türkiye yangın risk haritası 2025: (GÜNCEL) Hangi illerde yangın riski var? İşte, yangın riski yüksek olan iller

Türkiye’de özellikle hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte birçok ilde orman yangınları görülmeye başlandı. Orman yangınları sebebiyle yerleşim yerleri tehlike altına girerken bazı bölgelerde tahliye çalışmaları yapıldı. Bursa, Uşak, Karabük, Kahramanmaraş gibi illerde orman yangınları devam ederken vatandaşlar ise yangın riski yüksek olan illeri araştırıyor. Isı haritalarıyla birlikte yangının riskinin olduğu iller belli oldu. Yangın riski haritasında mor ve kırmızı renkler en yüksek riske sahip illeri ifade ediyor. Peki Türkiye’de en yüksek yangın riski olan iller hangileri? İşte, Türkiye yangın riski haritası…

Türkiye yangın risk haritası 2025: (GÜNCEL) Hangi illerde yangın riski var? İşte, yangın riski yüksek olan iller - 1

Türkiye’de yangın riski haritasına göre en düşük riskli iller arasında Ordu, Trabzon gibi bölgeler yer alıyor. En yüksek riskli iller arasında ise haritaya göre Şanlıurfa, Mardin, Şırnak bulunuyor. Haritada iller risk gruplarına göre çok düşük, düşük, orta, yüksek, çok yüksek ve aşırı olarak ayrılıyor. Türkiye’de bazı illerde orman yangını sebebiyle önlemler alınmaya devam ediyor. Hazırlanan harita sadece değerlendirme değil, yangına karşı hazırlıklı olunması gerektiğine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulunuyor. Peki Hangi illerde yangın riski var? İşte, yangın riskinin en yüksek ve en az olduğu iller…

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye yangın risk haritası 2025: (GÜNCEL) Hangi illerde yangın riski var? İşte, yangın riski yüksek olan iller - 2

TÜRKİYE YANGIN RİSKİ HARİTASI 2025

Türkiye afet haritası afetharitası.org tarafından hazırlandı. Afet riskine göre yangın haritası günlük olarak güncelleniyor. Yangın riski rüzgar, sıcaklık gibi ölçütlere göre belirleniyor.

İstanbul, Ankara gibi şehirler riski iller arasında yer alırken İzmir ise çok yüksek riski iller arasında bulunuyor.

Türkiye yangın risk haritası 2025: (GÜNCEL) Hangi illerde yangın riski var? İşte, yangın riski yüksek olan iller - 3

Türkiye’de aşırı riskli iller arasında Batman, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Şırnak olarak dikkat çekti.

Çok yüksek riskli iller ise Malatya, Elazığ, Bİngöl, İzmir, Muş, Siirt bulunuyor. En az riskli iller Samsun, Ordu, Trabzon, Kastamonu, Rize oldu. Görsel üzerinden riskli illere ulaşabilirsiniz.

Türkiye yangın risk haritası 2025: (GÜNCEL) Hangi illerde yangın riski var? İşte, yangın riski yüksek olan iller - 4


YEŞİL: Çok düşük riskli iller

SARI: Düşük riskli iller

Turuncu: Orta riskli iller

Kırmızı: Yüksek riskli iller

Koyu kırmızı: Çok yüksek riskli iller

Mor: Aşırı riskli iller

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