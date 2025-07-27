Türkiye yangın risk haritası 2025: (GÜNCEL) Hangi illerde yangın riski var? İşte, yangın riski yüksek olan iller
Türkiye’de özellikle hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte birçok ilde orman yangınları görülmeye başlandı. Orman yangınları sebebiyle yerleşim yerleri tehlike altına girerken bazı bölgelerde tahliye çalışmaları yapıldı. Bursa, Uşak, Karabük, Kahramanmaraş gibi illerde orman yangınları devam ederken vatandaşlar ise yangın riski yüksek olan illeri araştırıyor. Isı haritalarıyla birlikte yangının riskinin olduğu iller belli oldu. Yangın riski haritasında mor ve kırmızı renkler en yüksek riske sahip illeri ifade ediyor. Peki Türkiye’de en yüksek yangın riski olan iller hangileri? İşte, Türkiye yangın riski haritası…
Türkiye’de yangın riski haritasına göre en düşük riskli iller arasında Ordu, Trabzon gibi bölgeler yer alıyor. En yüksek riskli iller arasında ise haritaya göre Şanlıurfa, Mardin, Şırnak bulunuyor. Haritada iller risk gruplarına göre çok düşük, düşük, orta, yüksek, çok yüksek ve aşırı olarak ayrılıyor. Türkiye’de bazı illerde orman yangını sebebiyle önlemler alınmaya devam ediyor. Hazırlanan harita sadece değerlendirme değil, yangına karşı hazırlıklı olunması gerektiğine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulunuyor. Peki Hangi illerde yangın riski var? İşte, yangın riskinin en yüksek ve en az olduğu iller…