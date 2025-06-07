Türkiye'de 150 tane kaldı: Görünüşü timsahı andırıyor

Az bulunan bu havyarın değeri de çok yüksek. Yetişmiş bir balıktan ortalama 2 kiloya yakın havyar elde edilebiliyor. Bunların da kilosu çeşidine göre 2 bin ile 4 bin euro arasında fiyatlarda satılıyor. Biz havyar üretimi de hedefliyoruz" şeklinde konuştu.





