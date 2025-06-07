Türkiye'de 150 tane kaldı: Görünüşü timsahı andırıyor
Türkiye'de sadece 150 tane kalan sivriburun türü Mersin balığının nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Türün çoğaltılması için Amasya'daki Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu ekibi seferber oldu. Yetiştirilen anaç balıklardan yapılan sağım sonrası 100 bin yavru balık üretimi planlanıyor.
GEÇMİŞİ 250 MİLYON YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR
Yumurtaları Mersin murt ağacının meyvesine benzediği için Mersin balığı adı verilen bu balıklardan 6. yıldan itibaren havyar üretimi gerçekleşebiliyor.