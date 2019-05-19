Türkiye'de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda genciyle yaşlısıyla binlerce kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Kurtuluş mücadelesinin 100. yılında Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar yapıldı.
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. yılında ülke genelinde kutlanıyor.
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Mustafa Kemal'in gençlere armağan ettiği bu bayramda gençler de Anıtkabir'i ziyaret etti.
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Binlerce genç Anıtkabir'e gitti.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sporcular, öğrenciler ve Bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.
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Aslanlı Yol'da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
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Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.