Türkiye'de 200 milyonun üzerine yükseldi: En çok Manisa, Aydın ve İzmir'de bulunuyor

EN ÇOK ZEYTİN HANGİ İLDE?

Verilere göre en çok zeytin meyve ağaç sayısına bağlı olarak 623 bin 493 tonla Manisa'da üretildi. Diğer iller İzmir 485 bin ton, Aydın 478 bin ton, Balıkesir 314 bin ton, Mersin 305 bin ton, Bursa 280 bin ton, Hatay 213 bin ton, Muğla 174 bin ton, Çanakkale 170 bin ton, Gaziantep 112 bin ton, Osmaniye 99 bin ton, Adana ve Antalya 73'er bin ton.



YEMEKLİK ZEYTİN



Bu üretim sezonunda en çok yemeklik yani sofralık zeytin üretimi yapılan iller şu şekilde oluştu:



212 bin ton Manisa, 170 bin ton Bursa, 98 bin ton Aydın, 78 bin Mersin, 45 bin ton Balıkesir ve İzmir, 12 bin tona yakın Muğla, 10-11 bin ton arasında Antalya, Adana, Çanakkale, Hatay.