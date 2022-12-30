Türkiye'de 2022 böyle geçti!

22 NİSAN

28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i 9 Kasım 2021'de samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Sanığın ayrıca "silahla tehdit" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, kararında herhangi bir takdiri indirim de uygulamadı.