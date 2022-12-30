Türkiye'de 2022 böyle geçti!

Konyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, Covid-19'e bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Türk sinemasının bir dönemine damga vuran ve 180'in üzerinde filmde başrol oynayan Girik için, belediye başkanlığı yaptığı Şişli Belediyesi ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 27 Ocak'ta anma töreni düzenlendi.
Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı görevinden affını talep etti, Gül'ün yerine Cumhurbaşkanı Kararı ile TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarının üzerindeki yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini isteyerek, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine altı muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde ilk kez bir araya geldi.
"Altılı masa"nın ilk toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde buluştu. "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasının son şeklinin ele alındığı toplantı 5 saat 15 dakika sürdü.
Covid-19 aşısı olmayan, aşı sürecini tamamlamayan veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmeyenlerin uçakla seyahatte negatif PCR testi ibraz zorunluluğuna son verildi.
"Akrep Nalan" ismiyle tanınan şarkıcı Füsun Nalan Açın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 67 yaşında hayatını kaybetti.
"Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan tutuklu yargılanan gazeteci Sedef Kabaş, 2 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.
21 Ocak'ta tutuklanan Kabaş'ın tutuklulukta geçirdiği süre ve aldığı ceza miktarı göz önünde bulundurularak, tahliyesine karar verildi.
Esra Hankulu'nu öldürmekle suçlanan sanık Ümitcan Uygun, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan" 10 yıl, sanıklar Furkan Gürgil ve Dilan Civelek de "suç delillerini karartmaktan" 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptırıldı.
28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i 9 Kasım 2021'de samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
Sanığın ayrıca "silahla tehdit" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, kararında herhangi bir takdiri indirim de uygulamadı.
15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada karar verildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala'ya, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapisle cezalandırılmalarına ve tutuklanmalarına karar verildi.
Aralarında Henri Barkey ve Can Dündar'ın da bulunduğu 9 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini kabulünün ardından Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını, sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar devam edileceğini söyledi.
Türkiye'de Covid-19 salgını kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, iki yıl aradan sonra tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı.
HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Sağlık Bakanlığı'nca, ameliyat ve diğer girişimsel işlemler öncesi hastalara Covid-19'a yönelik tarama amaçlı PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.
İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere müzik yayınına dair usul ve esaslara ilişkin gönderilen genelgeyle, Covid-19 salgını sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı.
Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından 2009'da en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV'nin beğenilen ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt, kanser tedavisi gördüğü hastanede 39 yaşında hayatını kaybetti.
Yurt'un cenazesi, 18 Mayıs'ta Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Covid-19 vaka sayıları arka arkaya üçüncü kez 1000'in altında kaydedildi, hastaneler hariç maske takma zorunluluğu kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, kamu çalışanlarına yönelik 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı.
Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artışı içeren düzenlemenin yılbaşından itibaren geçerli olması kararlaştırıldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira sözleşmelerine yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu.
Bozdağ, düzenlemeye göre, konutlarda 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olacağını bildirdi.
Televizyon yayıncılığı ve geniş bant uydu haberleşme hizmeti vermek üzere 19 Aralık 2021'de SpaceX'e ait Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatılan Türksat 5B Uydusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı.
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
Ceza, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi. Mahkeme, Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ve diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşıdı.
İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu , İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Demir Yumruk" operasyonunda 250 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan 24'ü tutuklandı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi.
"Gurbet Kuşları" adlı sinema filmiyle 1964'te oyunculuğa başlayan sanatçı, sonraki yıllarda aksiyon filmleriyle Yeşilçam'ın unutulmayan isimleri arasına adını yazdırdı.
Oyunculuk yaşamında 300'ü aşkın filmde başrol alan ve Türk sinema tarihine damga vuran Arkın için 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
Arkın, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olarak belirlendiğini de açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk maymun çiçeği virüsü vakasının görüldüğünü, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini bildirdi.
Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi.
Karadeniz'deki doğalgazı taşıyacak boruların derin sulara serimi başladı.
Filyos açıklarında mesaisini sürdüren "Castorone" adlı gemi, derin sularda ilk boruları deniz tabanına yerleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, öğrenci kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdıklarını belirtti.
Toplantıda ayrıca 2023'ten itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerin de aldıkları kredi miktarından sorumlu olmaları kararlaştırıldı.
Danıştay 10. Dairesi, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.
Antalya'da koruma altına alınan 9 yaşındaki Cem M.A'yı, Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki çöp evin odasında kilitli tutan ve "çocuğa eziyet " suçlamasıyla gözaltına alınan teyzesi Kamuran Pınar A. savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını açıkladı.
Erdoğan, "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız." dedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz Pazar günü yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı'ndaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiaları kamuoyuna yansıdı.
ÖSYM, iddianın asılsız olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-KPSS lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddiaların incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) inceleme talimatı verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.
Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022-KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin ardından ÖSYM binasında incelemelere başladı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da iddialar üzerine inceleme başlattıklarını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DDK'nin suç duyurusu üzerine 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili sahtecilik, kamu aleyhine dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma açtı.
Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iddialara konu özel eğitim kurumuna ait yayınevinin Kızılay ve Ostim'deki adreslerinde arama yaptı, bazı dijital materyal ile soru kitapçıklarına el konuldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini, 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak oturumların da ertelendiğini açıkladı.
Arsoy, "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi, yaş haddi nedeniyle bir yıl uzatıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret ederek Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarında buluştu.
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1 Kuyusu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Mersin'den uğurlandı.
Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur." dedi.
Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere çarpan yolcu otobüsünün şoförü ile Mardin'in Derik ilçesinde art arda yaşanan kazayla ilgili gözaltına alınan iki tır şoförü tutuklandı.
Kazada hayatını kaybeden 35 kişi, cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlandı.
Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldı.
Türk jetleri, tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı.
Kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade işlemlerine başlandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun İstanbul Riva'daki merkez binasına silahla ateş açıldı. Yaralananın olmadığı saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, MİT ve İstanbul Emniyetinin operasyonuyla, sahte kimlik ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye giderken yakalandı.
Güzel, 3 Eylül'de sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında, 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlayacaklarını açıkladı.
Erdoğan, yaklaşık 5,5 milyon vatandaşın icra takibinden kurtulacağını söyledi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Sedat Peker suç örgütü üyesi Ahmet Emre Olur'un, Türkiye ve Arnavutluk İçişleri bakanlarının doğrudan görüşmeleri sonucu Tiran Havalimanı'nda dün saat 06.00'da gözaltına alındığını, bu sabah Türk yetkililere teslim edildiğini duyurdu.
Türkiye'ye getirilen Olur, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 21 Eylül'de tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'den ev veya iş yeri alıp geri ödemesi devam eden vatandaşlar için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlattıklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, "Yükseköğrenim yurtlarımızda kalan öğrencilerimize vermiş olduğumuz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkartıyoruz. Böylece beslenme yardımını 2,5 katlık bir artışla aylık bin 800 liraya yükseltiyoruz." açıklaması yaptı. Erdoğan, İlk Evim İlk İşyerim Projesi'nin, 5 bin konutluk ilk diliminin temelinin 25 Ekim'de atılacağını da kaydetti.
Kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, "partiden 1 yıl geçici çıkarma" cezası verildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'i cam bardakla boynundan ağır yaraladı.
Müzisyen Şener kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şener'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Yoğun bakım bölümünde tedavi gören yaşlı hastaya personel tarafından kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntülerin basına yansıdığı İstanbul'daki özel hastanenin faaliyeti durduruldu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağının eksi 300 kotunda patlama meydana geldi.
Patlamada, 41 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi yaralandı, 58 madenci sağ kurtarıldı. Patlamada yaralanan bir işçinin 21 gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine kazada ölen madenci sayısı 42 oldu.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi.
Yıldırım ve aynı araçta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'daki ilk müdahalenin ardından 21 Ekim'de ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/YPG'nin sözde yayın organına kimyasal silah iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı.
"terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim'de sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli otomobili Togg'un ilk aracının Togg Gemlik Kampüsü'ndeki banttan indirme törenine katıldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde, 14 Ekim'de meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden, müessese müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 8'i tutuklandı, 16'sı serbest bırakıldı.
Patlamaya ilişkin bilirkişi ön raporunda, kazanın -320 Kalın Damar Tavan Yolu'ndaki patlatma çalışması kaynaklı meydana geldiği, grizu ve kömür tozu patlaması içerdiği tespiti yapıldı. Havalandırma sisteminin yeterli ve etkili olması halinde olayın önlenebileceği kaydedildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı'ya ait Malta'daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paraya el konuldu.
istanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" iddiasıyla soruşturma başlatılan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı.
AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57'de Türkiye genelinde ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı.
istanbul'daki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında Adana'da yaşayan 34 yaşındaki Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin, 40 yaşındaki Adem Topkara ve 27 yaşındaki eşi Mukaddes Elif Topkara, 38 yaşındaki Arzu Özsoy ve 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı.
İstanbul'daki terör saldırısının faili, Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır, güvenlik güçlerince Küçükçekmece'deki evinde yakalandı.
Ahlam Albashır'ın saldırının talimatını, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Suriye Kobani'deki merkezinden aldığını itiraf etti.
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik davada verilen kararın istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Adnan Oktar'ın toplam 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Tokat'ta yoğun bakım hastasının şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyeti durduruldu.
2 yoğun bakım çalışanından biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi, diğerinin ise 6 aylık mesleki eğitimden geçmesi kararlaştırıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem nedeniyle, Düzce'de 1'i ağır 39, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bursa'da 4 olmak üzere 95 kişi yaralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmaları sonrası 791 binada ağır hasar tespit edildi. Deprem nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından, kamudaki sözleşmelilere kadro düzenlemesini açıkladı.
Buna göre, mahalli idareler dahil, 3 yılı dolmuş sözleşmeliler 1 yıllığına aday memurluğa geçirilecek. Düzenlemeden kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini faydalanacak.
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında Altay tribününden atılan fişek nedeniyle bir taraftar yaralandı.
Ambulansın ardından sahaya giren Göztepeli bir taraftar, köşe gönderiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, 21 kişi gözaltına alındı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması" adıyla düzenlediği toplantıda, partisinin vizyon belgesini açıkladı.
6 yaşındayken cinsel istismara uğradığını, 14 yaşında ailesinin isteğiyle evlendirildiğini söyleyen genç kızın şikayetiyle açılan davanın basına yansıması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla açılan davaya müdahil oldu.
6 yaşındayken cinsel istismara uğradığını, 14 yaşında ailesinin isteğiyle evlendirildiğini söyleyen genç kızın şikayetiyle açılan davayı değerlendiren Erdoğan, "13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmelerinin asla mümkün olmadığını, hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddialarının tam bir facia olduğunu" söyledi. Erdoğan, "Mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımızın, kurumlarımızın tamamı süreci titizlikle takip etmiş, gereken her türlü işlemi bihakkın yerine getirmiştir" diye konuştu.
6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davanın 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebinin kabul edilmesinin ardından Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 30 Ocak 2023'e alındı.
Kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel ile evlendirildiği Kadir İstekli 14 Aralık'ta tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı.
YSK üyelerinin suç duyurusu üzerine açılan davada, İmamoğlu'na, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısında, 1 sivil ve 8 polis memuru yaralandı.
Olayın faili olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarında kur güncellemesinin ardından sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Bu toplantıdan sonra ilaç temininde yaşanan zorluklar giderilene dek piyasada az bulunan ilaçların ihracatına bir süre ara verildiği açıklandı.
"Amirallerin Montrö bildirisi" davasında yargılanan, aralarında eski Deniz Kuvvetleri Komutanları Bülent Bostanoğlu, Eşref Oğuz Yiğit ve Murat Bilgel'in de bulunduğu 103 emekli amiral hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildi.
İnsani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağı yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini açıkladı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar, herhangi bir yaş şartı aranmadan emekli olabilecek.