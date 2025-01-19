Türkiye'de 2024'ün en popüler bebek isimleri: Kız ve erkek çocuklarına en çok bu isim verildi

2023 YILINDA DA EN POPÜLER İSİMLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

2023 yılında da popüler kız ve erkek çocuğu isimleri gündeme damga vurmuştu.

2023 yılı için erkek çocuklara verilen isimlerin başında sırayla Alparslan, Yusuf, Göktuğ, Ömer Asaf ve Miraç yer aldı.

Kızlarda ise Zeynep ismi ilk sırayı Asel'e kaptırdı. Sıralama Asel, Zeynep, Defne, Zümra ve Asya oldu.

Genellikle en popüler erkek ismi Yusuf olsa da 2023 verilerinde tahmin edenler yanıldı.

2023'te en popüler erkek ismi Alparslan oldu kızlarda ise ilk sırada Zeynep var. En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 366'sın Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu.





