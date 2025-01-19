Türkiye'de 2024'ün en popüler bebek isimleri: Kız ve erkek çocuklarına en çok bu isim verildi
Türkiye'de 2024 yılında en fazla tercih edilen kız ve erkek çocukları isimleri belli oldu. Yeni açıklanan verilere göre en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri sosyal medyanında gündemine oturdu. Peki, 2024 yılının en popüler kız ve erkek bebek isimleri neler?
Türkiye'de kız ve erkek çocuklarına en sık ve en nadir verilen isimler belli oldu. Geçtiğimiz yıllarda en çok seçilen erkek isimlerinden biri Alparslan olmuştu. Erkek çocuklarına en çok verilen isimlerde Alparslan ismi bu yılda zirveyi korudu.