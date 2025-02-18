Türkiye’de 96, dünyada 400 ve Avrupa’da 10 türü var: Doğada kendiliğinden yetişiyor

Türkiye’de 96, dünyada 400 ve Avrupa’da 10 türü olan sarı kantaron; Asya, Avrupa, Avustralya ve Amerika kıtasının bir bölümünde yetişmektedir. Türkiye’de ise başta Ege Bölgesi ve Akdeniz olmak üzere iç bölgelerde de yetişmektedir.



Kantaron çiçeği Türkiye de özellikle yabani olarak yetişmekte olan bir bitki olarak dikkat çekmektedir. Kantaron çiçeğini taze olarak kullanmak da önemli olduğu için evlerde ve bahçelerde de kantaron çiçeği yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Özellikle Muğla şehrinde çok yaygın bir şekilde sarı kantaron çiçeği yetiştiriciliği yapılmaktadır. İstenilen hemen hemen bütün şehirlerde de yetiştirilmesi mümkün olan bir bitkidir.





