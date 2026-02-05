Türkiye'de aile içi şiddet olayları artıyor! Olayların nedeni benzer: Alacak-verecek meselesi

Son birkaç günde İstanbul, Çanakkale ve İzmir’deki cinayet ve şiddet olaylarının aile içinde yaşanması dikkatlerin bu yöne çevrilmesine neden oldu. Bu olayların nedeni ise ya alacak verecek meselesi ya da miras ve maddi çıkar kavgası. Uzmanlar uyarıyor. Çünkü son zamanlarda bu tarz aile içi şiddet olaylarında artış var. (Haber: Deniz Tüysüz)