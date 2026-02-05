Türkiye'de aile içi şiddet olayları artıyor! Olayların nedeni benzer: Alacak-verecek meselesi
05.02.2026 13:02
NTV - Haber Merkezi
Son birkaç günde İstanbul, Çanakkale ve İzmir’deki cinayet ve şiddet olaylarının aile içinde yaşanması dikkatlerin bu yöne çevrilmesine neden oldu. Bu olayların nedeni ise ya alacak verecek meselesi ya da miras ve maddi çıkar kavgası. Uzmanlar uyarıyor. Çünkü son zamanlarda bu tarz aile içi şiddet olaylarında artış var. (Haber: Deniz Tüysüz)
İstanbul Esenler’de yanan bir iş yerinde İsmail Akın ile Şükrü Yılmaz’ın cansız bedenleri bulundu.
Akın ve Yılmaz'ın arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu belirlendi. İddiaya göre Akın, Yılmaz’ı öldürüp iş yerini yaktı.
Çanakkale’de Erkan Elmas, emanet altın nedeniyle tartıştığı babası Muzaffer Elmas tarafından öldürüldü.
İzmir Gaziemir’de ise 85 yaşındaki Semra Şenkaya, dairesini hileyle üzerine geçiren ve kendisini darp eden torunundan şikayetçi oldu.
Bu olaylar sadece son bir kaç gündür alacak-verecek, miras ve maddi çıkar sağlamak nedenleri ile yaşandı.
Uzmanlara göre özellikle de aile içi şiddet olayları, dikkat çekici şekilde arttı.
Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan, bu haberler geleneksel değerlerle modern dünyanın yeni değerlerinin uyumsuzluğu olarak değerlendirdi. Bu dönemin bir geçiş krizi olarak görülebileceğini belirten Erdoğan, "Biz değerlerimizi satmadık. Maddi değerlerin, hayatta kalma kriterleri haline geldiği bir düzende manevi değerler değişimlere uyum sağlayamıyor." dedi.
Uzmanlara göre bu olaylar sadece ekonomik nedenlerle açıklamaz yetiştirilme tarzı da çok önemli.
Psikolog Kerem Gümüş ebeveynlerin çocuklarına küçük yaştan itibaren yatırım yapmaları gerektiğini söyleyerek, "Biz iyi kalabiliyorsak çocuğumuz yanlış yapsa da bir şekilde kontrol altına alabiliyoruz." diye konuştu.