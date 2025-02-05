Türkiye'de aktif volkan var mı? Son volkanik patlama 1885 yılında oldu!

Girekol Tepe, Gölcük, Kars Platosu ve Süphan Dağı'nda ise aktif olup/olmadığı teyit edilemediği için "olası aktif" volkan olarak kabul ediliyor.



Binlerce yıldır hiç pükürmediği için Kapadokya "aktif olmayan volkan" olarak kabul ediliyor.



Türkiye'de yaşanan son volkanik patlama, 1855 yılında Tendürek Dağı'nda gerçekleşti.