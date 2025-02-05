Türkiye'de aktif volkan var mı? Son volkanik patlama 1885 yılında oldu!
Santorini adasındaki volkana bağlı yoğun sismik hareketlilik ülkemizdeki yanardağların durumunu ve riskli olup olmadıklarını gündeme getirdi. Türkiye'de son 10 bin yılda püskürdükleri için "aktif" olarak kabul edilen 10 volkan bulunuyor. Son volkanik patlama ise 1855 yılında Tendürek Dağı'nda gerçekleşti.
Komşu Yunanistan'ın Santorini Adası ve çevresinde yüzlerce deprem meydana geldi. Yıkıcı bir deprem ya da yanardağ faliyeti beklentisi beklentisi panik yarattı. Halkın büyük çoğunluğu önlem amaçlı adayı hava ve deniz yoluyla terk etti.
Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınası Santorini Adası'nda yaklaşık 7 kilometre kuzeyinde yer alan Kolumbo Volkanı'nın faaliyete geçme tehlikesi Türkiye'deki volkanların durumunu ve riskli olup olmadıklarını da gündeme getirdi.