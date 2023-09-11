“Türkiye'de başıboş çocuk sorunu var” diyen Tyche Kairos isimli kadına gözaltı

“Türkiye’de başıboş köpek değil, başıboş çocuk sorunu var. Ya siz çırpacaksınız çocuklarınızı ya da biz çırpacağız” cümlelerinin yer aldığı bir video çekip sosyal medya hesaplarında paylaşan Tyche Kairos rumuzlu kadın gözaltına alındı.

“Türkiye'de başıboş çocuk sorunu var” diyen Tyche Kairos isimli kadına gözaltı - 1

Tyche Kairos isimli bir sosyal medya kullanıcısı, “Türkiye’de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var.” ifadelerini kullandığı bir video çekti.

Söz konusu videonun devamında, “Hakkını yedirmeyeceğim hayvanların, ölün geberin. Böyle bir şey gördüğünüzde çocukları dövmekten çekinmeyin açık açık söylüyorum. O yüzden ya siz çırpacaksınız çocuklarınızı ya da biz çırpacağız. Senin çocuğun diye hiçbir söz ettirmezsen ölüsünü bulursun köşe başında bir yerde.” ifadelerini kullanan Tyche Kairos, bu videoyu da sosyal medyada paylaştı.

Video sosyal medyada tepkilere neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

“Türkiye'de başıboş çocuk sorunu var” diyen Tyche Kairos isimli kadına gözaltı - 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili olarak inceleme başlattı.

Ekipler, kadının “Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçlamasıyla arandığını tespit edince, kadının adresine baskın yapıldı.
“Türkiye'de başıboş çocuk sorunu var” diyen Tyche Kairos isimli kadına gözaltı - 3

“Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit” suçlamasıyla gözaltına alınan kadın, mahkemeye çıkarıldı.

“Türkiye'de başıboş çocuk sorunu var” diyen Tyche Kairos isimli kadına gözaltı - 4

Mahkeme kadının adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

DAHA FAZLA GÖSTER