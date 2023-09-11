“Türkiye'de başıboş çocuk sorunu var” diyen Tyche Kairos isimli kadına gözaltı

Tyche Kairos isimli bir sosyal medya kullanıcısı, “Türkiye’de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var.” ifadelerini kullandığı bir video çekti.

Söz konusu videonun devamında, “Hakkını yedirmeyeceğim hayvanların, ölün geberin. Böyle bir şey gördüğünüzde çocukları dövmekten çekinmeyin açık açık söylüyorum. O yüzden ya siz çırpacaksınız çocuklarınızı ya da biz çırpacağız. Senin çocuğun diye hiçbir söz ettirmezsen ölüsünü bulursun köşe başında bir yerde.” ifadelerini kullanan Tyche Kairos, bu videoyu da sosyal medyada paylaştı.

Video sosyal medyada tepkilere neden oldu.