Türkiye'de beyaz örtü Doğu Anadolu'yu etkisi altına aldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde başta Kars, Erzurum olmak üzere kar yağışı hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte etkisini gösteriyor. Bazı vatandaşlar kartpostallık beyaz örtünün tadını çıkarken bazıları ise ulaşım konusunda zorlu hava şartları ile baş başa kalıyor. Erzincan, Bingöl ve Erzurum'da 139 köyle ulaşım sağlanamıyor. İşte yurttan kar görüntüleri...

GÜMÜŞHANE

Doğu Karadeniz'in iç kesimindeki Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle şehir merkezinin zirveleri beyaza büründü. Kentte dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

ERZURUM

Erzurum'da kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Karla mücadele ekiplerinin ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışma başlattığı kentte, maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

KARS

AĞRI

Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı bölgeler beyaza büründü.

Yağış sonrası beyaz örtüyle kaplanan kentte, çocuklar kartopu oynadı.

TOKAT

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Sivas-Tokat kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Olumsuz hava şartları nedeniyle karayolları ekipleri iş makineleriyle tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.

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