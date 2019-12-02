Türkiye'de beyaz örtü Doğu Anadolu'yu etkisi altına aldı

TOKAT

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Sivas-Tokat kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Olumsuz hava şartları nedeniyle karayolları ekipleri iş makineleriyle tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.