Türkiye'de beyaz örtü Doğu Anadolu'yu etkisi altına aldı

Doğu Karadeniz'in iç kesimindeki Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle şehir merkezinin zirveleri beyaza büründü. Kentte dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından 39 köy yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum'da kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Karla mücadele ekiplerinin ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışma başlattığı kentte, maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.
Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı bölgeler beyaza büründü.
Yağış sonrası beyaz örtüyle kaplanan kentte, çocuklar kartopu oynadı.
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Sivas-Tokat kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Olumsuz hava şartları nedeniyle karayolları ekipleri iş makineleriyle tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.