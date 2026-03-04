Türkiye'de bir örneği daha yok. Trabzon'da ortaya çıktı, uzmanlar da şaşırdı

Yavuz, kanalın oldukça nitelikli yapısal özelliklere sahip olduğunun yaparak şu açıklamalarda bulundu:

"Şu ana kadar bilindiği halde ne olduğu anlaşılamamış bir yapı. Bölgede küçük bir garnizon bulunmuş olabilir. Askerlerin su ihtiyacını karşılamak ya da limana gelen gemilere su sağlamak amacıyla yapılmış olabilir. Kanalın etrafında yapılacak kurtarma kazılarıyla durum daha netleşecektir. İnşaat tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışma yapması bekleniyor. Su kanalı bizim için sürpriz oldu. Roma ya da Helenistik dönemde o bölgeyi yoğun bir yaşam alanı olarak bilmiyorduk. Kanalın çevresinde temizlik ve kazı yapılması, bağlantı yapılarının ortaya çıkarılması gerekiyor. Turizme kazandırılması gereken, Trabzon için önemli bir keşif. İnşallah doğru şekilde değerlendirilir." ifadelerini kullandı.