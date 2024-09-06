Türkiye'de bu isimden sadece 1 bebekte var! En popüler isimler belli oldu

Türkiye'de en nadir ve en popüler olan isimler belli oldu. Yeni veriler, son bir yıl içinde en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimlerini gün yüzüne çıkardı. Kız ve erkek çocuklarına verilen bazı isimlerin yalnızca bir bebeğe verildiği de dikkat çekti.

Türkiye'de bu isimden sadece 1 bebekte var! En popüler isimler belli oldu - 1

Türkiye'de kız ve erkek çocuklarına en sık ve en nadir verilen isimler belli oldu. Geçtiğimiz yıllarda en çok seçilen erkek isimlerinden biri Yusuf'tu. Yusuf ismi bu yıl zirveyi kaptırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'de bu isimden sadece 1 bebekte var! En popüler isimler belli oldu - 2

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yıl bitimiyle, Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken 22 milyon 206 bin 34'ü çocuk olarak belirlendi. Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.

Türkiye'de bu isimden sadece 1 bebekte var! En popüler isimler belli oldu - 3

BU İSİMLER SADECE BİR BEBEKTE VAR

2022 yılı verilerinde ise yalnızca 1 bebeğe verilen isimler belirlendi.

Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri oldukça dikkat çekti. 2023 yılında ise son yıllarda bebeklere en çok verilen 30 isim paylaşıldı.

Türkiye'de bu isimden sadece 1 bebekte var! En popüler isimler belli oldu - 4

2023 yılı için erkek çocuklara verilen isimlerin başında sırayla Alparslan, Yusuf, Göktuğ, Ömer Asaf ve Miraç yer aldı.

Kızlarda ise Zeynep ismi ilk sırayı Asel'e kaptırdı. Sıralama Asel, Zeynep, Defne, Zümra ve Asya oldu.

Türkiye'de bu isimden sadece 1 bebekte var! En popüler isimler belli oldu - 5

EN POPÜLER İSİMLER

Genellikle en popüler erkek ismi Yusuf olsa da bu yılki verileri tahmin edenler yanıldı.

Bu yıl en popüler erkek ismi Alparslan oldu kızlarda ise ilk sırada Zeynep var. En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 366'sın Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu.

Türkiye'de bu isimden sadece 1 bebekte var! En popüler isimler belli oldu - 6

Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti. Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı.

Türkiye'de bu isimden sadece 1 bebekte var! En popüler isimler belli oldu - 7

Kız bebeklerinde ise Asel 8 bin 114 bebeğe verildi. Zeynep 7 bin 614 kız çocuğuna, Defne 6 bin 895'ine, Zümra Kadın 5 bin 382'sine verildi. En sık verilen 5inci kız bebek ismi Asya ise 5 bin 224 bebeğe verildi.

Türkiye'de bu isimden sadece 1 bebekte var! En popüler isimler belli oldu - 8

2022 yılında bazı isimler ise yalnızca tek bir bebeğe verildi. 2023 yılı için bu bilgi paylaşılmadı.

2024 yılının en popüler isimlerinin belli olmasına ise birkaç ay kaldı. 2024 Aralık sonu itibariyle en çok kullanılan isimler listesi belli olacak.


Türkiye'de bu isimden sadece 1 bebekte var! En popüler isimler belli oldu - 9


2024 yılının en popüler isimlerinin belli olmasına ise birkaç ay kaldı. 2024 Aralık sonu itibariyle en çok kullanılan isimler listesi belli olacak. Önümüzdeki yıllarda bu isimlerin nasıl bir değişkenlik göstereceği ise gizemini koruyor. En çok kullanılan isimlerin yanı sıra giderek genişleyen isim havuzuna her geçen gün yeni bir alternatif dahil olacakmış gibi görünüyor.

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