Türkiye'de bu isimden sadece 1 bebekte var! En popüler isimler belli oldu
Türkiye'de en nadir ve en popüler olan isimler belli oldu. Yeni veriler, son bir yıl içinde en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimlerini gün yüzüne çıkardı. Kız ve erkek çocuklarına verilen bazı isimlerin yalnızca bir bebeğe verildiği de dikkat çekti.
Türkiye'de kız ve erkek çocuklarına en sık ve en nadir verilen isimler belli oldu. Geçtiğimiz yıllarda en çok seçilen erkek isimlerinden biri Yusuf'tu. Yusuf ismi bu yıl zirveyi kaptırdı.