Türkiye'de bu isimden sadece 1 bebekte var! En popüler isimler belli oldu



2024 yılının en popüler isimlerinin belli olmasına ise birkaç ay kaldı. 2024 Aralık sonu itibariyle en çok kullanılan isimler listesi belli olacak. Önümüzdeki yıllarda bu isimlerin nasıl bir değişkenlik göstereceği ise gizemini koruyor. En çok kullanılan isimlerin yanı sıra giderek genişleyen isim havuzuna her geçen gün yeni bir alternatif dahil olacakmış gibi görünüyor.