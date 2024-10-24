Türkiye'de çocuklarda internet kullanımı yüzde 91'e ulaştı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında çocuklarda internet kullanımı yüzde 91,3 olarak kaydedilirken, erkek çocuklarda bu oran yüzde 92,2, kız çocuklarda ise yüzde 90,3 olarak belirlendi. Araştırma, çocukların internet kullanım alışkanlıkları ve sosyal medya etkileşimlerini de kapsamlı bir şekilde inceliyor.
İLK KEZ BAĞIMSIZ UYGULANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2024 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.
Araştırma, 2013 ve 2021 yıllarında Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın bir alt modülüyken bu yıl ilk kez bağımsız olarak uygulandı. Çalışmanın örnekleme yöntemi ve soru formu tasarımında değişikliğe gidildi.
Bültende geçen "çocuk" ifadesi, belirli bir yaş belirtilmediği sürece 6-15 yaş grubundakiler için kullanıldı. Bilişim teknolojilerine ilişkin "düzenli kullanım" ifadesi de günde birkaç defa, günde bir defa veya hemen her gün ile haftada en az bir defa kullanıma karşılık geliyor.