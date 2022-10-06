Türkiye'de daha önce görülmemiş böcekler ortaya çıkıyor!

Bugün kaban yarın kısa kolu giyip kafamızı karıştıran ya da yaşadığımız yeri bir saatte su altında bırakan baskınlarla uğraşırken şimdi de daha önce hiç görmediğimiz böcekleri görmeye başladık.
Üstelik bazıların sayısında anormal artışlar da yaşanıyor.
Nedenini söylemek çok basit 'küresel ısınma' Ama ya çözümü?
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, iklim değişikliğiyle birlikte tropikal hastalıkların ve böceklerin Türkiye'de de etkili olacağını ve bu konuda mutlaka uzman yetiştirilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Sosyal medyada yer alan bir görüntüde, Edirne'de olduğu belirtilen bir yurtta 'devasa' bir böcek görülüyor.
Ya da son yıllarda özellikle İstanbul'da görülen 'Aedes' sivrisinekleri.
Normal sivrisineğe oranla daha büyük yaralar bırakan 'Aedes' türünün megakentte yayılımı artınca belediyelerin de çalışmaları hız kazandı.
Bu belediyelerden olan Bağcılar, ilaçlamanın yanında halkı korunma yöntemlerine karşı bilinçlendirmeye çalışıyor.
Havaların her zamankinden daha sıcak seyrettiğini söyleyen Dilek Çalışkan, durumun böyle gitmesiyle hiç görmediğimiz böcek ve bitki türlerini görmeye başlayacağımız konusunda uyarıda bulundu, ''Hatta görmeye başladık'' da dedi.
Son zamanlar açık denizlerde Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarına göç eden Balon balıkları tehlike saçıyor.
Vatandaşların dikkatini çeken Balon balığının mevsim değişikliği nedeniyle Türkiye kıyılarına göç ettikleri tahmin ediliyor. Balon balıklarının dikenlerindeki zehirlerin ise siyanür zehri kadar öldürücü etkisi olduğu yetkililer tarafından söyleniyor.
Çalışkan, ''Daha sıcak denizlerdeki balıkları, Ege ve Akdeniz'de görmeye başladık. Çünkü sıcak hava dalgaları daha sık gelmeye başlayınca bitki ve canlılar da adaptasyona uğramaya başlıyor. Sivrisinekleri daha az görürdük, şimdi kasım ve aralık ayında da görebiliyoruz'' açıklamasında bulundu.
Ve durum böyle giderse yılanlar, çiyanlar ve akrep gibi canlıları daha fazla görmeye başlacağımız söyleniyor ve sıtma virüsü taşıyan sivrisinekleri de...
Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.
Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.
Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.