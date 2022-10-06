Türkiye'de daha önce görülmemiş böcekler ortaya çıkıyor!

Çalışkan, ''Daha sıcak denizlerdeki balıkları, Ege ve Akdeniz'de görmeye başladık. Çünkü sıcak hava dalgaları daha sık gelmeye başlayınca bitki ve canlılar da adaptasyona uğramaya başlıyor. Sivrisinekleri daha az görürdük, şimdi kasım ve aralık ayında da görebiliyoruz'' açıklamasında bulundu.