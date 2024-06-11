Türkiye'de deprem beklenen 2 bölge! Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bilmişti, şimdi risk altında olan illeri açıkladı

Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi Kahramanmaraş depremiyle sarsılmıştı. Kahramanmaraş depremi Hatay, Adıyaman ve Malatya başta olmak üzere, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Elazığ ve Osmaniye gibi 11 şehirde yıkıcı etki yaparken, depremin etkisi Lübnan, İsrail ve Irak'tan da hissedildi. 6 Şubat depremini 3 gün önce tahmin eden SSGEOS; Adana, Hatay ve Orta Karadeniz'de yeni deprem beklediğini açıkladı.

Türkiye'de deprem beklenen 2 bölge! Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bilmişti, şimdi risk altında olan illeri açıkladı - 1

Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarılmıştı.

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Türkiye'de deprem beklenen 2 bölge! Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bilmişti, şimdi risk altında olan illeri açıkladı - 2

Uluslararası deprem uyarı sistemi asrın felaketini 3 gün önceden bilmişti. SSGEOS yine Türkiye'de 2 bölgeye işarat etti.

Türkiye'de deprem beklenen 2 bölge! Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bilmişti, şimdi risk altında olan illeri açıkladı - 3

6 Şubat depremini 3 gün önce tahmin eden SSGEOS; Adana, Hatay ve Orta Karadeniz'de yeni deprem beklediğini açıkladı.

Türkiye'de deprem beklenen 2 bölge! Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bilmişti, şimdi risk altında olan illeri açıkladı - 4


SSGEOS tarafından yapılan bilgilendirmede deprem beklenen yerlere ilişkin ayrtıntılara yer verildi.

Türkiye'de deprem beklenen 2 bölge! Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bilmişti, şimdi risk altında olan illeri açıkladı - 5


Sosyal medyada da gündeme gelen haritaya bakıldığında dünya üzerinde 5 yerin işaretlendiği ve bu 5 bölgede deprem beklendiği dikkat çekti.

Türkiye'de deprem beklenen 2 bölge! Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bilmişti, şimdi risk altında olan illeri açıkladı - 6

Bu 5 yerin içerisindeki Türkiye ayrıntısı da gözlerden kaçmadı.

Türkiye'de deprem beklenen 2 bölge! Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bilmişti, şimdi risk altında olan illeri açıkladı - 7

HARİTAYA GÖRE NERELEDE DEPREM BEKLENİYOR?


Deprem uyarısı haritasında Türkiye'de Adana, Hatay, Orta Karadeniz yer alıyor. Ayrıca deprem uyarısı Kıbrıs, Lübnan ve İsrail'i kapsıyor.

Türkiye'de deprem beklenen 2 bölge! Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bilmişti, şimdi risk altında olan illeri açıkladı - 8

Dünya üzerinde deprem beklenen ülkeler harita üzerinde şöyle açıklandı. İşte o harita

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