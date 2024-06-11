Türkiye'de deprem beklenen 2 bölge! Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bilmişti, şimdi risk altında olan illeri açıkladı
Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi Kahramanmaraş depremiyle sarsılmıştı. Kahramanmaraş depremi Hatay, Adıyaman ve Malatya başta olmak üzere, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Elazığ ve Osmaniye gibi 11 şehirde yıkıcı etki yaparken, depremin etkisi Lübnan, İsrail ve Irak'tan da hissedildi. 6 Şubat depremini 3 gün önce tahmin eden SSGEOS; Adana, Hatay ve Orta Karadeniz'de yeni deprem beklediğini açıkladı.
Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarılmıştı.