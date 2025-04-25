Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri

Türkiye, jeolojik yapısı gereği dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alıyor. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı gibi büyük fay hatları, pek çok şehir için risk oluşturuyor. Ancak bazı şehirler, fay hatlarından uzakta yer almaları sayesinde göreceli olarak daha az deprem riski taşıyor. İstanbul ve Kütahya'da meydana gelen üst üste depremlerin ardından en güvenli şehirler listesi merak edilmeye başladı. Deprem riski açısından Türkiye'nin en güvenli 20 şehrini sizler için derledik. İşte AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 1

Deprem riskinin düşük olduğu şehirler, özellikle aileler, emekliler ve yatırımcılar için uzun vadeli güvenli yaşam alanları sunar. Ayrıca yapılaşma açısından da avantajlı olan bu şehirler, doğal güzellikleri ve sakin yaşam tarzıyla da öne çıkmaktadır. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Türkiye Aktif Fay Haritası verilerine dayandırılarak, sismik tehlike bölgeleri dikkate alınarak Türkiye'nin en güvenli 20 şehri belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 2

DEPREM RİSKİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Deprem riski belirlenirken şu kriterler göz önünde bulundurulur:

- Fay hatlarına olan uzaklık

- Zeminin yapısı

- Tarihsel deprem kayıtları

- Jeolojik ve sismik analizler

İşte Türkiye'de deprem riski en az olan 20 şehir;

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 3

20. EDİRNE

Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen Edirne, fay hatlarından uzakta olduğu için daha az riskli iller arasında.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 4

19. KIRIKKALE

Ankara’ya yakınlığıyla bilinen Kırıkkale, deprem riski düşük iller arasında bulunuyor.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 5

18. KARAMAN

Konya’ya komşu olan Karaman da benzer şekilde düşük deprem riski taşıyor.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 6

17. KONYA

Türkiye’nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili olan Konya, deprem riski en düşük iller arasında yer alıyor.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 7

16. AKSARAY

Aksaray, hem ulaşım hem de güvenlik açısından avantaj sağlayan bir şehir.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 8

15. NİĞDE

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Niğde, düşük sismik aktiviteyle ön plana çıkıyor.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 9

14. NEVŞEHİR

Kapadokya’nın merkezi olan Nevşehir, turizm kadar deprem güvenliği açısından da öne çıkıyor.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 10

13. KIRŞEHİR

Deprem açısından sakin iller arasında gösterilen Kırşehir, tercih edilen güvenli bölgelerden biri.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 11

12. YOZGAT

Orta Anadolu’nun kalbinde yer alan Yozgat, fay hatlarına uzak konumuyla dikkat çekiyor.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 12

11. ÇANKIRI

İç Anadolu’nun kuzeyinde bulunan Çankırı, düşük sismik tehlike haritasına sahiptir.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 13

10. AMASYA

İç Anadolu’ya yakın konumda bulunan Amasya, tarihsel olarak büyük depremlerden etkilenmemiştir.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 14

9. KARABÜK

Sanayi kenti olmasına rağmen, Karabük’ün birçok bölgesi deprem açısından risk taşımıyor.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 15

8. ZONGULDAK

Zonguldak, hem kıyı hem de iç bölgeleriyle düşük sismik aktivite gösteren iller arasında yer alıyor.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 16

7. BARTIN

Batı Karadeniz’in sakin şehirlerinden Bartın, deprem açısından güvenli yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 17

6. KASTAMONU

İç Anadolu ile Karadeniz arasında yer alan Kastamonu, zemin yapısı ve konum itibarıyla düşük risk grubunda.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 18

5. GİRESUN

Fay hatlarına uzak olan Giresun, düşük deprem riski nedeniyle tercih edilen şehirlerden biri.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 19

4. TRABZON

Karadeniz Bölgesi'nin en gelişmiş şehirlerinden biri olan Trabzon, deprem açısından oldukça güvenli bölgeler arasında yer alıyor.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 20

3. RİZE

Rize’nin özellikle merkez ve doğu ilçeleri, düşük sismik aktivite ile öne çıkıyor.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 21

2. ARTVİN

Karadeniz'in doğusunda yer alan Artvin, fay hatlarından uzak konumuyla dikkat çekiyor.

Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri - 22

1. SİNOP

Karadeniz kıyısında yer alan Sinop, hem jeolojik olarak hem de tarihsel veriler ışığında en düşük deprem riskine sahip iller arasında başı çekiyor.

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