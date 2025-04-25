Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri
Türkiye, jeolojik yapısı gereği dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alıyor. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı gibi büyük fay hatları, pek çok şehir için risk oluşturuyor. Ancak bazı şehirler, fay hatlarından uzakta yer almaları sayesinde göreceli olarak daha az deprem riski taşıyor. İstanbul ve Kütahya'da meydana gelen üst üste depremlerin ardından en güvenli şehirler listesi merak edilmeye başladı. Deprem riski açısından Türkiye'nin en güvenli 20 şehrini sizler için derledik. İşte AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri.
Deprem riskinin düşük olduğu şehirler, özellikle aileler, emekliler ve yatırımcılar için uzun vadeli güvenli yaşam alanları sunar. Ayrıca yapılaşma açısından da avantajlı olan bu şehirler, doğal güzellikleri ve sakin yaşam tarzıyla da öne çıkmaktadır. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Türkiye Aktif Fay Haritası verilerine dayandırılarak, sismik tehlike bölgeleri dikkate alınarak Türkiye'nin en güvenli 20 şehri belli oldu.