Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler: AFAD ve MTA'ya göre Türkiye'nin en güvenli 20 şehri

Deprem riskinin düşük olduğu şehirler, özellikle aileler, emekliler ve yatırımcılar için uzun vadeli güvenli yaşam alanları sunar. Ayrıca yapılaşma açısından da avantajlı olan bu şehirler, doğal güzellikleri ve sakin yaşam tarzıyla da öne çıkmaktadır. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Türkiye Aktif Fay Haritası verilerine dayandırılarak, sismik tehlike bölgeleri dikkate alınarak Türkiye'nin en güvenli 20 şehri belli oldu.