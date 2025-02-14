Türkiye’de Discord açılıyor mu, ne zaman? Discord erişim engeli kalacak mı?
Yazılı, sesli ve görüntülü iletişim uygulamalarından birisi olan Discord’a istenilen talepler yerine getirilmediğinden erişim engeli uygulanıyor. Özellikle telefon ve bilgisayarları aracılığıyla arkadaşlarıyla Discord üzerinden iletişim kuranlar ise Discord’un tekrar erişime açılıp açılmayacağını yakından takip ediyor. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, kısmen Discord’a erişim sağladıklarını iddia ederken son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bakan Uraloğlu, son yaptığı açıklamada içerik çıkarma ilgili talepleri olduklarını dile getirmişti. Peki Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…
Ekim ayında çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi olaylarla gündeme gelen Discord’a mahkeme kararıyla erişim yasağı gelmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, birçok açıklamasında konuyla ilgili olarak içerik çıkarma ile ilgili taleplerin karşılanması durumunda engel konulması gerekmeyeceğinin altını çizdi. Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların ardından uygulamaya erişimin olup olmadığı ise kullanıcılar tarafından mercek altına alındı. Bakan Uraloğlu, yaşanan hukuki sürece dikkat çekerek sosyal medya platformlarının dışında bir engel koymayı istemediklerini vurguladı. Peki Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, erişim yasağına ilişkin detaylar…