Türkiye'de doğan ilk fil 'İzmir' 14 yaşında

Etkinlik için Doğal Yaşam Parkı'na gelen Yaren Büyükmumcu, İzmir doğduğunda yapılan isim anketine katılanlar arasında yer aldığını belirtti. Büyükmumcu, "O zaman eski bir bilgisayarım vardı ve ben de oy vermiştim. 'İzmir' ismi de kendisine çok yakıştı. Bugün doğum günü olunca gelmek istedim. Bazı insanlara hayvanların doğum gününü kutlamak tuhaf gelebilir ancak bence çok güzel bir olay. Çünkü hatırlıyorum İzmir'in doğması büyük bir olaydı. Fillerin nesli tükenme tehlikesi altında. O nedenle İzmir'de böyle bir bebeğin dünyaya gelmesi, çok güzel bir olay. Kutlamaya değer buluyorum" ifadelerini kullandı.