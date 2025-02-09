Türkiye'de doğan ilk fil 'İzmir' 14 yaşında
İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki, Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil olan ve adı da yapılan anket sonucu oyları ile belirlenen fil ‘İzmir’ için 14’üncü yaş günü kutlaması yapıldı. Etkinlikte İzmir, kendisi için bal kabağı ve meyvelerle hazırlanan pastayı yedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamını sürdüren fil İzmir’in 14’üncü yaş günü kutlandı. Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil olan İzmir, kutlamada bal kabağı, elma, havuç gibi meyveler ve yoncadan yapılan pastayı, büyük bir iştahla yedi. Parkın ziyaretçileri de kutlamaya alkışlarla eşlik etti.