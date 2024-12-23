Türkiye'de doktora öğrencisiydi Suriye'de Dışişleri Bakanı oldu!
Suriye'de yeni yönetimin ilk kabinesi netleşiyor. Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeybani'nin yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye'de bir üniversitede aldığı öğrenildi. Şeybani'nin yüksek lisans tezinde "Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye’ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi" konusunu ele aldığı belirtildi. Şeybani'nin doktora eğitimine devam edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Suriye'de yeni yönetimin ilk kabinesi şekilleniyor.
Dışişleri Bakanlığı görevine Esaad Hasan Şeybani getirildi. Esaad Hasan Şeybani, İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti'nde Siyasi İşler Başkanlığı görevini yürütüyordu.