Türkiye'de doktora öğrencisiydi Suriye'de Dışişleri Bakanı oldu!

"DOKTORA ÖĞRENCİM BAKAN OLDU"

Şeybani'nin doktora hocası Hasan Aksakal öğrencisinin bakan olmasının ardından sosyal medya hesabından "Doktora öğrencim Esaad Hasan, az önce öğrendim ki Suriye’nin yeni Dışişleri Bakanı olmuş. Ben de derslere iki haftadır niye gelmiyor diye Endonezyalı, Filistinli sınıf arkadaşlarına soruyordum." ifadelerini kullandı.



Aksakal, "Eh, artık “Mazeretim var, gelemiyorum” deyip finallerden kalmaz inşallah… Şaka bir yana, kendisine, çocuklarına ve ülkesine kalıcı bir barış ve huzur diliyorum" diyerek Şeybani'ye başarılar diledi.