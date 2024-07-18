Türkiye'de dumansız hava sahasının 15. yılı: Sigara tiryakisi sayısı sabit kaldı

Sağlık harcamalarında da önemli ölçüde azalma yaşandığına değinen Aydın, "Bu yasak ayrıca toplumun genel sigara içme alışkanlıklarını da etkilemiştir. Kamuoyunda sigara içmenin toplumsal kabul görmemesi ve sigara içenler üzerinde oluşan sosyal baskı artmıştır. Bu durum, sigara içme oranlarında düşüşe yol açmış ve toplum sağlığı açısından olumlu bir gelişmedir." diye konuştu.

Prof. Dr. Aydın, yasağın tam olarak uygulanabilirliği ve denetim süreçlerinin de önemli bir konu olduğunu belirterek, "Sonuç olarak sigara yasağının uygulanmasıyla birlikte hem çevresel hem de toplumsal sağlık açısından önemli kazanımlar elde edilmiştir ancak bu kazanımların sürdürülebilmesi için sürekli olarak çalışmaya ve denetimleri sıkı tutmaya devam etmemiz gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Yasağın özellikle gençler üzerinde etkili olduğuna işaret eden Aydın, bu durumun gençlerin sigara ile tanışma ve alışkanlık geliştirme oranlarını düşürdüğünü ifade etti.