Türkiye'de dumansız hava sahasının 15. yılı: Sigara tiryakisi sayısı sabit kaldı
Türkiye'de kapalı alanlarda tütün ve tütün mamullerinin tüketiminin yasaklanmasının üzerinden 15 yıl geçti. 2009 yılında yürürlüğe giren yasa ile Türkiye'de, geçen 15 yılda sigara tiryakisi sayısı sabit kaldı. Ülkede günlük ortalama 14 milyon 840 bin sigara paketi satıldığı belirlendi.
Tütün ve tütün mamulleri kullanımı halk sağlığını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu konuda yürütülen politikalar ile dumansız hava sahasına yönelik çalışmalara birçok sivil toplum kuruluşu da katkı sağlıyor.
2009 yılında yürürlüğe giren kapalı alanlarda sigara ve tütün mamullerinin tüketiminin yasaklanmasına ilişkin yasaya destek veren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, söz konusu yasa ile özellikle restoranlar, kafeler, iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında sigara dumanına maruz kalma oranının azaldığını belirtti.