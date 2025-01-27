Türkiye'de en çok Ege ve Akdeniz'de yetişen bitki: 6 farklı alanda kullanılıyor; tadı ve kokusu dikkat çekiyor
Keskin ve hoş kokusuyla sevilen ve fesleğenin bir çeşidi olan reyhan, mor renkte bir bitki türü. Hem tadı hem de aroması sayesinde çeşitli şekillerde görülebilen reyhanın ana vatanı Güney Asya'dır. Türkiye'de de Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıklıkla bulunan bitkidir. Peki, reyhan otu nedir, ne işe yarar? İşte yanıtı.
"Tatlı Fesleğen, Kırmızı Fesleğen" gibi isimlerle bilinen reyhan otu, kokusuyla diğer bitkilerden hemen ayırt edilebiliyor. Tazesi ve kurutulmuş hali çokça tüketilen reyhan, süs bitkisi olarak da sıklıkla kullanılıyor. Reyhan otu; Hint fesleğeni, yabani fesleğeni, yabani fesleğen olarak biliniyor.