Türkiye'de en çok Ege ve Akdeniz'de yetişen bitki: 6 farklı alanda kullanılıyor; tadı ve kokusu dikkat çekiyor

REYHAN OTUNUN KULLANIM ALANLARI

1- Baharat olarak kullanım: Reyhan özellikle Türkiye’de baharat olarak oldukça sık kullanılır. Baharat olarak kullanımda taze şeklinden çok kurutulmuş hali daha sık tercih edilir. Özellikle Mısır’da kuru reyhan faydaları ile iyi tanınır ve çok büyük ticari satış oranlarına sahiptir. Çünkü sıcak bölgelerde büyüyen reyhanlar daha yüksek biyokütleye sahip olur ve yüksek verimle ürün verir.



2- Uçucu yağının çıkarılarak kullanımı: Reyhan bitkisinin içerdiği yağ oldukça aromatik bir kokuya sahiptir. Bu sebeple kozmetik sanayinde birçok kullanım alanına sahiptir. İçerdiği linalol ve citral oranı ne kadar yüksek ise uçucu yağ kozmetikte kullanıma o kadar elverişli ve değerli sayılır. Citral oranı yüksek olanların önemli oranda ticareti de yapılır. Ayrıca estragol içeriği yüksek olanlar temizlik sektöründe yaygın olarak tercih edilir.



3- Gıda şeklinde kullanım: Reyhan sahip olduğu aroma, tat ve koku nedeniyle gıda sektöründe oldukça yaygın kullanılır. İtalya’da yetişen ve İtalya Reyhanı olarak bilinen çeşidi pesto sosun bileşimine katılır. Aroması dışında renginden yararlanmak için kullanımı da tercih edilir. Bu amaçla reyhandan gıda boyalarının üretiminde yararlanılır. Avrupa’da ise taze hali süt ve peynir gibi ürünlerin üretiminde hem aroma verici olarak hem de maya amacıyla kullanılır.



4- Bitkisel çay şeklinde kullanım: Reyhanın kurutulmuş yaprakları demleme usulüyle çay haline getirilerek tüketilebilir. Reyhan çayının faydaları reyhanın diğer tüketim şekillerindeki ile benzerdir. Fakat tüketimi kolay olduğundan daha sık tercih edilir.



5- Şerbet ve reçel olarak kullanımı: Malatya’nın Arapgir belediyesi reyhanın oldukça değişik versiyonlara getirerek satışa çıkarmış ve reyhanın tanıtımına öncülük etmiştir. Bu versiyonlar arasında şerbet ve reçel de yer alır.



6- Peyzaj mimarisinde kullanım: Reyhanın hem mor renkli olanı hem de diğer çeşitleri görüntü olarak oldukça gösterişlidir. Bu sebeple peyzaj alanında dekorasyon amacı ile kullanılır.





