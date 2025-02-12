Türkiye’de en çok yağış Rize'ye düştü
Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize oldu. Ancak kentte son 20 yıllık mevsimsel yağış periyodunda kış yağışlarında yüzde 10’luk azalma kaydedildi. Uzmanlar, Türkiye'de ortalama yıllık yağışın 590-600 milimetre arasında değişkenlik gösterdiğini, Rize’nin uzun vadede kazandığı yağış miktarının neredeyse ülke ortalamasının yarısı kadar artış yaşadığını dile getirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2024 yılında Türkiye geneli yağış miktarı, normaline göre yüzde 6,3 azalarak 537,2 milimetre olarak ölçüldü.
Ülke genelinde en fazla yağışı Rize alırken en az yağışın ise Edirne’ye düştüğü kaydedildi.