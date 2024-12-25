Türkiye'de en fazla çay orada içiliyor: Anavatanı Karadeniz ama zirvede bu şehir var
Misafirperverliğin, dostluğun, muhabbetin ve koyu sohbetlerin olmazsa olmazı ve sembol içeceği olan çayın en çok tüketildiği şehir gastronomi kenti Gaziantep oldu.
Türkiye'deki çay tüketim alışkanlıklarına dair merakla beklenen liste açıklandı. Çayın anavatanı Karadeniz olsa da Türkiye'de en çok çay tüketilen iller Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri oldu. Gaziantep, Şanlıurfa, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Ağrı gibi kentlerde her yıl yaklaşık 50 bin ton çay tüketildiği tahmin ediliyor.