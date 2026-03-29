Türkiye'de eşi benzeri yok. Aile reisleri birbirine girince nüfus memuru tek başına karar vermiş

Köyde bu durumun nasıl ortaya çıktığıyla ilgili farklı görüşler de bulunuyor. Bazı köylüler, nüfus memurunun yaşanan tartışmalara kızarak bu yöntemi uyguladığını öne sürerken, bazıları ise bunun pratik bir çözüm olduğunu savunuyor.

81 yaşındaki Nazım Dörtelma, o döneme dair şu ifadeleri kullandı:

“1935'te babamlar burada Çorlu Ereğlisi'ne gemiyle geliyor. Vapurun ismi de Nazım. Benim ismimi de ondan Nazım koymuşlar. E diyeceğim, bizimkiler o zaman Türkçe bilmiyor ki. Tatar olarak konuşuyorlar. Yaşlı bir nine varmış. Nine diyor ki yavrum diyor. Romanya'da pek elma olmuyor biliyor musun? Elmaya alma diyorlar bizimkiler, Tatarcada. Alma deyince şimdi memur nüfus soyadı verecek. Soyadını demiş anlaşamıyorlar da bir taraftan. Elma, Birelma, İkielma, Üçelma, Dörtelma, Beşelma. Altı, yedi, sekiz, dokuza kadar hep akraba bunlar. Soy ismi ordan geliyor. Elma olarak yani. Burada şimdi 3 hane var. Dörtelma biz. Beşelma Ramazanlar. Bunların çoğusu Eskişehir, Bursa, Polatlı hep buralara gitmişler.”