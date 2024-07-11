Türkiye'de genç nüfus azaldı! Son 3 yılın verileri şaşırttı
Türkiye'de son 3 yılda çocuk ve genç nüfus oranları azaldı, yaşlı nüfus arttı. 2021'de nüfusun yüzde 26,9'u, 2022'de yüzde 26,5'i, 2023'te yüzde 26'sını çocuklar oluşturdu. Yaşlı nüfus 2021'de yüzde 9,7, 2022'de yüzde 9,9, 2023'te yüzde 10,2 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Birleşmiş Milletler ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden derlediği istatistiklere göre; Türkiye, 2023 yılında 85 milyon 372 bin 377 olan nüfusu ile 8 milyar 45 milyon 311 bin 447'lik dünya nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturdu.