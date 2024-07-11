Türkiye'de genç nüfus azaldı! Son 3 yılın verileri şaşırttı

2021 yılında 7 milyar 874 milyon 965 bin 732 olan dünya nüfusunun yüzde 30'unu, 2022'de 7 milyar 975 milyon 105 bin 156 olan nüfusun yine yüzde 30'unu çocuklar oluşturdu. 2023'te 85 milyon 372 bin 377 olan nüfusun da yüzde 29,8'ini çocuk nüfus oluşturdu.