Türkiye'de görülmesi gereken 10 şelaleden biri! Dağın ortasında 40 ayrı kaynaktan dökülüyor, gören büyüleniyor

Şelalenin en dikkat çekici özelliği ise sularının dağın ortasındaki 40 ayrı kaynaktan beslenmesi. Bu gözelerden çıkan sular, birleşerek görkemli bir şelaleye dönüşüyor ve her mevsim farklı bir güzellik sunuyor.

Şelalenin yanında yürüyenler, suyun serinliğiyle adeta mevsim değişimini hissediyor.

Son yıllarda yaban keçilerinin şelale kenarına kadar indiği ve insanlara birkaç metre yaklaştığı alanda bulunan yürüyüş parkurları ve piknik alanları ile de tesis ziyaretçilere birçok aktivite imkanı sunuyor.