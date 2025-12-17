Türkiye'de ilk! İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında yeni uygulama

Önlemler kapsamında havalimanı ve çevresinde uçuş emniyetini riske sokacak yaban hayatı temelli riskleri engellemek için özel ihtisas birimleri görev yapıyor. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler, doğaya zarar vermeden etkili sonuç alınmasını sağlayan çeşitli teknolojik ekipmanlar da kullanıyor.

Bu sistemler sayesinde kuşların ve diğer yaban hayvanlarının uçuş hattına yaklaşması engellenerek operasyonel süreklilik de korunuyor.