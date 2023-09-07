Türkiye'de ilk kez görüldü! "İçmeden sarhoş" eden hastalık

Eşinin yaşadığı sağlık sorunlarından sonra artık kendileri için yeni bir yaşamın başladığını ifade eden Sami Azrak (60) ise uzun bir süredir çare aradıklarını ancak tedaviyi Giresun’da bulduklarını anlattı. Sami Azrak "3 yıla yakın bir süredir eşimin bu rahatsızlığından muzdariptik. Tedavi için çok hastane ve doktor dolaştık. Hepsi ilgilendiler ama tedavi olmak Giresun’a nasip oldu. Bu ataklar esnasında ilk başta bakışlarında değişiklik oluyor. Net bakmıyor, puslu gözle, dalgın bakıyor. Tıbbi olarak alkollü oluyor ama görüntü olarak çok daha farklı oluyor. Sarhoş insanın tepkileri nasıl oluyorsa öyle oluyor diye düşünmeyelim çok daha farklı oluyor. Takıntılı, sinirli, inatçı olabiliyor yani çok değişik tepkiler verebiliyor. Mantıklı olmayabiliyor, bayağı bir karakter değişimi yaşanıyor. Oldukça sıkıntılı süreçler geçirdik. Allah’a şükür doktorlarımızın sayesinde çözdük. Bundan sonra diyetimizi uygulayıp tavsiyelerine uyacağız. Artık yeni bir yaşam bizi bekliyor diye düşünüyorum” dedi.