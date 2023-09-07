Türkiye'de ilk kez görüldü! "İçmeden sarhoş" eden hastalık
Tıp literatüründe 'Auto-Brewery Sendromu' olarak bilinen karbonhidrat ve şekerli gıdanın vücutta alkole dönüşmesine neden olan vaka Türkiye’de ilk defa Giresun’da görüldü. Tükettiği karbonhidrat ve şekerli gıdalardan sonra "İçmeden sarhoş olmak" deyimini hayatında yaşayan ve sarhoş gibi gezen ancak kendisi bunun farkında olmayan hasta, tedavisinin ardından yeni bir hayata başlıyor.
Tıp literatüründe ülkemizde ilk defa görülen 'Auto-Brewery Sendromuyla ilgili bilgi veren Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emel Uzunoğlu, hastalığın aslında her yerde görülebileceğini ama hastalığın bilinmediği için tanı konulamadığını söyledi.