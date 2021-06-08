Türkiye'de ilk kez Rize'de uygulandı: Taşkınlara karşı 'cam korkuluk'

''İLK KEZ UYGULANDI'' DSİ 22'nci Bölge Müdürü Dr. Emre Akçalı, Doğu Karadeniz’de sık sık taşkın olduğunu belirterek, “Bunun için derelerin akış kapasitelerini artırmak gerekiyor. Bununla ilgili yeni bir uygulama başladı. Avrupa ülkelerinde de uygulanan yüksek dayanımlı cam korkuluklar Türkiye’de ilk kez Rize’de uygulandı. Yılda yaklaşık metrekareye 2500 milimetre ile en çok yağış alan il Rize olduğu için ilk uygulamayı burada yaptık. Yüksek dayanımlı cam korkuluklar, kırılmaya, çarpmaya ve su yükselmesine oldukça dayanıklı. 1 santimetre karesi yaklaşık 1 ton kuvvete dayanıklı. Yani hem suyun yükselmesine hem de ağaçların çarpmasına dayanıklı olarak yüzde 100 yerli üretildi" diye konuştu.